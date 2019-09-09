 BZ: Suudi Arabistan′la işbirliği insan haklarıyla alay etmektir | BASIN | DW | 11.09.2019

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BASIN

BZ: Suudi Arabistan'la işbirliği insan haklarıyla alay etmektir

Alman basınında Avrupa Komisyonu’nun yeni üyeleri, Afganistan’daki savaşın yıldönümü ve Almanya’nın Suudi Arabistan’la işbirliğine yeniden başlama kararıyla ilgili yorumlar öne çıkıyor.

Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Badische Zeitung  Almanya'nın Suudi Arabistan'la sınır polisi eğitim programına yeniden başlama kararını yorum sütunlarına taşıyor:

"Alman hükümetinin Suudi Arabistan gibi bir hukuksuzluk devletine yeniden polis eğitim yardımı verme kararı, nihayetinde insan haklarıyla alay etmektir. Bunun iletişiminin yapılış şekli de hukuk devleti ilkeleriyle alay etmekle eşdeğerdir. Eğer hükümet böyle bir karar veriyorsa, yapılması gereken en asgari şey, tüm kartları masaya açık biçimde koymaktır. Ancak hükümet bundan elinden geldiğince kaçınıyor."

Süddeutsche Zeitung, yeni üyeleri belli olan Avrupa Komisyonu'nuAvrupa dış ve güvenlik politikası bağlamında değerlendiriyor:

"Boris Johnson ve Donald Trump'ın izlediği yıkıcı politika, Çin'in giderek yükselmesi, Varşova ve Budapeşte hükümetlerinin cüretkarlılığı, yeni konjonktür ve borç krizlerinin patlak vermesi, Avrupa'da insanların AB'ye ne kadar da muhtaç olduğunu gösteriyor. Eğer özgür, sosyal, demokratik, bağımsız ve hukuk devleti temelli bir Avrupa'da yaşamak istiyorlarsa özellikle. Yeni Komisyon, bu bilinci artırmak için yeni projeler gündeme getirerek, Avrupa'yı açık biçimde güçlendirerek ve birçok insana açık hale getirerek teşvik edebilir. Buna gerçekten ortak olan, ulusların -mesela Çin'e karşı- tek başına hareket etmeleri ihtimalini saf dışı bırakan bir dış, güvenlik ve savunma politikası da dahil."

Die Welt gazetesinde ise, yeni AB Komisyon Yardımcısı Vestager'in kurumun modernleşmesi anlamında ipucu verdiği yorumunda bulunuluyor:

"AB Komisyonu yalnızca özgürleşim açısından değil aynı zamanda odaklanılacak konular ve sorumluluk alacak kişiler açısından bir modernleşme jesti niteliğinde. Yeni komisyonun güçlü iki numarası, liberallere, merkezdekilere ve yeşillere ilham veren Danimarkalı Margrethe Vestager olacak. Vestager, Avrupa Parlamentosu'ndaki büyük liberal bloğun arkasındaki beyin ve rekabet ve dijital konularla ilgilenecek, geleceğe aşık bir icracı. Amerikalı teknoloji tekellerine karşı gözüpek ve Avrupalıların yarı yarıya hırslı olmasından öfkeli."

Hannoversche Allgemeine Zeitung'da, Washington ile Taliban arasında sonlanan müzakereler kapsamında Afganistan'da savaşın yaklaşan yıl dönümü mercek altına alınıyor:

"Bu, büyük bir başarısızlığın ve üzücü kayıtların hikayesi. Afganistan'daki uluslararası müdahale 19'uncu yılına giriyor ve ufukta çatışmanın bir çözümü yok. Tam tersi: Afganistan'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Bir düğüne saldırı, uluslararası örgütlere saldırı, birkaç gün sonra da bomba yüklü araç haberi. Yalnızca son haftalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Okullara saldırıların sayısı 2018'de kaydadeğer oranda arttı. Bini aşkın okul kapatılmak zorunda kalındı. Radikal İslamcı Taliban yeniden atakta."

BÜ/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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