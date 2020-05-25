BZ: Avrupa "biz duygusunu" koronaya kurban verdi

Badische Zeitung koronavirüs salgını karşısında Avrupa Birliği'nin kendi içinde iyi bir dayanışma örneği gösteremediğini yazıyor:

"Avrupa'nın 'biz duygusu' korona pandemisinin en büyük kurbanları arasında. Ancak Almanya'da birçok yoğun bakım yatağı boşaldığında ve yeterince koruma maskesi hazır olduğunda yeniden komşularımıza yüzümüzü döndük. […] Eğer Avrupa içindeki bu yabancılaşmayı durdurmak istiyorsak sınırları aşan bir biçimde ve dikkatlice normalliğe geri dönmeliyiz. Bundan kasıt daha önceden bildiğimiz gibi bir kitlesel turizm değildir. Şu dönemde her türden büyük etkinlik gibi bu da aynı derecede zararlıdır."

Almanya'da devlet pandemi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan Lufthansa'ya dokuz milyar euroluk kaynak sağlayacak ve yüzde 20'lik şirket hissesini devralacak. Süddeutsche Zeitung devletin nasıl bir rol oynaması gerektiğiyle ilgili şu yorumu yapıyor:

"Devlet mülk sahibi sıfatıyla sadece bir para kaynağı olarak görülmemelidir, devletin etkide bulunması da aynı şekilde meşrudur. Ancak bundan kasıt operatif faaliyet değildir, zaten devlet bu bakımdan gayet akıllıca düşünüldüğü üzere yeterince büyük değil, ama stratejidir. Şirketin yönetimi, mesela şirket yöneticilerinin maaşlarının miktarı ve kamu ortak yararını ilgilendiren konular buna dahildir. Yine çevrenin ve gelecek yılların belirleyici konusu olan iklimin korunması, sorunlu alanlardan hava trafiği bu çerçevededir. Lufthansa'da bazı konular yoluna kondu ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Mülkün ortağı olarak devletin elde ettiği yeni gücü kullanmak yükümlülükleri arasındadır. Tabi burada şu soru beliriyor: Devletin dönemin yarattığı fırsatı kullanıp şirketlerde daha fazla pay sahibi olması mı gerekir? Bunun yanıtı açık bir biçimde hayırdır. Bu, piyasa ekonomisinin ilkelerine son derece aykırı olur. Hukuki ve ekonomik açıdan bu bir kamikaze misyonuna denktir. Lufthansa o nedenle çok şükür münferit bir vakadır.”

Ludwigshafen'da yayımlanan Rheinpfalz gazetesi koronavirüs pandemisiyle birlikte azalan doktor ziyaretlerine ilişkin şu yorumu yapıyor:

"Koronavirüsün özellikle risk grubundaki hastalar için taşıdığı tehdit bir şeyi unutturmamalı: Hayati tehlike yaratan başka hastalıklar da var. Ertelenmiş bir tedavinin, kaçırılmış bir rutin muayenenin bedeli ağır olabilir. Elbette bu genel bir tavsiye haline getirilemez. Zira her hasta farklı. Hiç kuşkusuz bekleyebilecek doktor ziyaretleri de vardır. Bunun kararını hastaların doktorlara danışarak vermesi en iyisi olur. Hangi tedavinin ertelenebileceğini hangisinin ertelenmemesinin daha iyi olacağını en iyi doktorlar bilir. Ki onlar da koronaya karşı kaygı taşıyabilirler. Muayenehaneler pandeminin ortaya çıkışından bu yana hijyen önlemlerini bulaşma riskini azaltmak için sertleştirdiler."

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe