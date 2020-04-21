 Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan aralarındaki sınırları açıyor | AVRUPA | DW | 19.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan aralarındaki sınırları açıyor

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan koronavirüs nedeniyle getirilen serbest dolaşım kısıtlamalarını gevşetiyor. Üç ülke aralarındaki sınırları 1 Haziran’dan itibaren yeniden araç trafiğine açmaya hazırlanıyor.

Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (picture-alliance/dpa/V. Donev)

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan 1 Haziran'dan itibaren aralarındaki sınırları yeniden araç trafiğine açıyor. Üç ülke yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle serbest dolaşıma getirilen kısıtlamaları gevşeterek 14 gün karantina zorunluluğunu da kaldıracak.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic‘in ülkeler arası geçişlerde alınan tedbirlerin gevşetilmesi kararı aldığı dörtlü video konferansa Romanya Başbakanı Ludovic Orban da katıldı. Borisov, Romanya'daki hükümet krizi nedeniyle Bükreş'in varılan uzlaşmaya dahil olmadığını belirtti.

Geçişlerde form doldurulacak

Borisov sınırların yeniden açılmasını "ölçülü risk" olarak tanımladı ve amaçlarının 14 günlük karantinaya gerek kalmadan dört ülkenin vatandaşlarına seyahat ve turizmi yeniden başlatabilmek için uygun koşulları oluşturmak istediklerini belirtti.

Borisov geçişlerde uygulanacak fomalitelerin çok basit olduğunu dile getirdi. Dört ülke içinde seyahat etmek isteyenler akciğer hastalığı COVID-19 semptomları gösterip göstermediklerine dair form dolduracaklar. Ayrıca ülkedeki epidemiyolojik durum hakkında bilgileri olduğuna dair beyanda bulunacaklar.

Bulgaristan salgından en az etkilendi

Bulgaristan salgından az etkilenen ülkeler arasında. Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 2 bin 259 koronavirüs vakası tespit edildi. Son 24 saatte ilk kez yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısının altına düştü. Bulgaristan'da son bir günde 24 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı 34 olarak kaydedildi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 112.

dpa, DK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Orta Avrupa'da sınırları açma hazırlığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya başbakanları ile sınırlarda koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını görüştü. (19.05.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild Hungernot Afrika

+++Canlı Anlatım: Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak 21.04.2020

Koronavirüs tehdidi sürüyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu geride bırakırken Birleşmiş Milletler dünyada açlığın iki katına çıkacağını açıkladı. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den HDP'li belediyelere kayyım atanmasına sert tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Güneydoğu'daki kayyım atamalarıyla ilgili Türkiye'ye hukuki yükümlülüklerini hatırlatarak "yerel demokrasilerin işleyişi önündeki engelleri kaldırma" uyarısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  