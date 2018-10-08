 Bulgar gazeteciyi öldürdüğü şüphesiyle Almanya′da bir kişi gözaltında | AVRUPA | DW | 10.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Bulgar gazeteciyi öldürdüğü şüphesiyle Almanya'da bir kişi gözaltında

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’ya tecavüz ettikten sonra öldürdüğü şüphesiyle Bulgaristan vatandaşı bir kişi Almanya'da gözaltına alındı.

Viktoria Marinova

Viktoria Marinova

Hafta sonunda cansız bedeni Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde bulunan Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'ya tecavüz ederek öldürdüğü şüphesiyle Almanya’nın Stade kentinde bir kişi gözaltına alındı. Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı şahsın Bulgaristan makamlarına teslim edilmesi için inceleme başlatıldığını ve kararın birkaç gün içinde belli olacağını duyurdu. 20 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin, hakkında Avrupa çapında geçerli yakalama kararı bulunduğu için teslim edileceği tahmin ediliyor.

Aşağı Saksonya makamlarının verdiği bilgilere göre şüpheli, yakınlarının yaşadığı Stade'ye otomobille geldi. Medyada yer alan haberlerde şahsın annesinin kentte ikamet ettiği ileri sürüldü. Alman polisinin Salı günü şahsın izine ulaştığı ve özel harekat birimi MEK tarafından düzenlenen operasyonla şahsın gözaltına alındığı kaydediliyor.

Önerdiğimiz linkler

Bulgaristan’da gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ukrayna kökenli Romanya vatandaşı serbest bırakıldı. (09.10.2018)

Bulgaristan’da gazeteci Viktoria Marinova’nın cinayete kurban gitmesinin yankıları sürüyor. Friedrich Naumann Vakfı’ndan Daniel Kaddik, AB’nin Bulgaristan’a sorumluluklarını hatırlatması gerektiğini savunuyor. (09.10.2018)

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesine Almanya ve Avrupa Birliği’nden tepki geldi. Avrupa Birliği cinayetin sorumlularının bir an evvel bulunup yargılanması gerektiğini belirtti. (08.10.2018)

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov’un verdiği bilgilere göre Rusçuk'ta yaşayan şüphelinin Bulgar polisinde de kaydı bulunuyor. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Sotir Zazarov cinayetin cinsel güdülerle işlenmiş spontane bir saldırı sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin ağır bastığını ifade etti. Bulgaristan makamları şüphelinin DNA’sına maktulün bedeni üzerinde rastlandığını açıkladı. Şüphelinin Rusçuk'ta cinayetin işlendiği parkın yakınında ikamet ettiği ve maktule ait bazı kişisel eşyaların da bu evde bulunduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan şahsın yaşı Bulgaristan'da 21 olarak ifade ediliyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov şüphelinin Almanya'dan getirilmesi için girişimlerin başladığını söyledi. Borisov, cinayetin aydınlatılması için hükümet üzerinde oluşan başta Avrupa olmak üzere uluslararası baskıyı eleştirerek, ortada kanıt olmadığı halde suçlamalara maruz kaldıklarını belirtti. Borisov Bulgaristan'da gazetecilerin "her türden konu üzerine yazma ve haber yapma özgürlüğüne sahip olduğunu” söyledi.

30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Bulgaristan’ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli "Dedektör" adlı programına iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği fonlarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti.

rtr,dpa/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien

Bulgar gazetecinin öldürülmesine Almanya ve AB'den tepki 08.10.2018

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesine Almanya ve Avrupa Birliği’nden tepki geldi. Avrupa Birliği cinayetin sorumlularının bir an evvel bulunup yargılanması gerektiğini belirtti.

Bulgarien Gedenken Viktoria Marinowa in Russe

Bulgar gazeteci cinayetinde gözaltına alınan kişi serbest 09.10.2018

Bulgaristan’da gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ukrayna kökenli Romanya vatandaşı serbest bırakıldı.

Bulgarien - Journalistenaktion vor dem bulgarischen Parlament für Presse- und Meiningsfreiheit

"Bulgaristan’da basın özgürlüğü dibe vurdu" 09.10.2018

Bulgaristan’da gazeteci Viktoria Marinova’nın cinayete kurban gitmesinin yankıları sürüyor. Friedrich Naumann Vakfı’ndan Daniel Kaddik, AB’nin Bulgaristan’a sorumluluklarını hatırlatması gerektiğini savunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yeni havalimanının açılması hâlinde Varşova'daki Frederic Chopin Havalimanı'nın kapatılması gündemde.

Polonya dev havalimanı için düğmeye bastı

Türkiye yıllardır tartışılan üçüncü havalimanının resmi açılışı için gün sayarken Polonya da Avrupa'nın en büyük havalimanlarından birisi olacak proje için kolları sıvadı. Ancak bu projeye de tartışmalar eşlik ediyor.  

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

DİTİB Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Ancak cami birçok tartışmaya da neden oldu. 