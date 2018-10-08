Bulgar gazeteciyi öldürdüğü şüphesiyle Almanya'da bir kişi gözaltında

Hafta sonunda cansız bedeni Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde bulunan Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'ya tecavüz ederek öldürdüğü şüphesiyle Almanya’nın Stade kentinde bir kişi gözaltına alındı. Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı şahsın Bulgaristan makamlarına teslim edilmesi için inceleme başlatıldığını ve kararın birkaç gün içinde belli olacağını duyurdu. 20 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin, hakkında Avrupa çapında geçerli yakalama kararı bulunduğu için teslim edileceği tahmin ediliyor.

Aşağı Saksonya makamlarının verdiği bilgilere göre şüpheli, yakınlarının yaşadığı Stade'ye otomobille geldi. Medyada yer alan haberlerde şahsın annesinin kentte ikamet ettiği ileri sürüldü. Alman polisinin Salı günü şahsın izine ulaştığı ve özel harekat birimi MEK tarafından düzenlenen operasyonla şahsın gözaltına alındığı kaydediliyor.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov’un verdiği bilgilere göre Rusçuk'ta yaşayan şüphelinin Bulgar polisinde de kaydı bulunuyor. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Sotir Zazarov cinayetin cinsel güdülerle işlenmiş spontane bir saldırı sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin ağır bastığını ifade etti. Bulgaristan makamları şüphelinin DNA’sına maktulün bedeni üzerinde rastlandığını açıkladı. Şüphelinin Rusçuk'ta cinayetin işlendiği parkın yakınında ikamet ettiği ve maktule ait bazı kişisel eşyaların da bu evde bulunduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan şahsın yaşı Bulgaristan'da 21 olarak ifade ediliyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov şüphelinin Almanya'dan getirilmesi için girişimlerin başladığını söyledi. Borisov, cinayetin aydınlatılması için hükümet üzerinde oluşan başta Avrupa olmak üzere uluslararası baskıyı eleştirerek, ortada kanıt olmadığı halde suçlamalara maruz kaldıklarını belirtti. Borisov Bulgaristan'da gazetecilerin "her türden konu üzerine yazma ve haber yapma özgürlüğüne sahip olduğunu” söyledi.

30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Bulgaristan’ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli "Dedektör" adlı programına iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği fonlarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti.

rtr,dpa/EC,DÇÜ

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