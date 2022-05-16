  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Hindistan'da buğday hasadı - (29.06.2022)
Hindistan'da buğday hasadı - (29.06.2022)Fotoğraf: abaca/picture alliance
Gıda güvenliğiHindistan

Buğday fiyatı rekor kırdı

2 saat önce

Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası buğday fiyatı rekor kırdı. Euronext borsasında bir ton buğday 435 euroya alıcı buldu.

https://www.dw.com/tr/bu%C4%9Fday-fiyat%C4%B1-rekor-k%C4%B1rd%C4%B1/a-61813726

Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'ın geçen haftabuğday ihracatına yasak getirmesi sonrası artışa geçen buğday fiyatları rekor kırdı. Avrupa Emtia ve Endeks Borsası Euronext'te bir ton buğday 435 euroya alıcı buldu.

2021 yılında 110 milyon ton buğday ihraç eden Hindistan'ın büyük miktarda buğday stoğuna sahip olduğu biliniyor. Hindistan hükümeti ihracat yasağına mevcut sıcaklık dalgasının buğday hasadı üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstermiş ve iç talebin karşılanmasına öncelik verileceğini açıklamıştı.

Hindistan Ticaret Bakanı B.V.R. Subrahmanyam ise hükümetin özel izni ile ihracata devam edilebileceği mesajı vermişti. Bakan, "Buğdayın kontrolsüz şekilde satılmasın ve sonra da stoklanmasını veya umduğumuz şekilde kullanılmamasını istemiyoruz, yani savunmasız ülkelerin ve savunmasız insanların sıkıntılarını gidermek için..." dedi.

Ukrayna Savaşı, küresel piyasalarda buğday arzının azalmasına ve fiyatların artmasına yol açtı. Almanya Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Ukrayna'daki depolarda bulunan 20 milyon ton tahıl tedarik yollarının ve limanların kapanması nedeniyle ihraç edilemiyor. Bu sene ise normal koşullarda 40 milyon ton buğdayın hasat edilebilecekken savaş nedeniyle birçok bölgede ekim yapılamadığına dikkat çekiliyor.

 

AFP / BÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Tarım ürünlerinde üretici fiyatlarında rekor artış

Tarım ürünlerinde üretici fiyatlarında rekor artış

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, tarım ürünlerinde üretici fiyatları mart ayında önceki seneye oranla yüzde 34,7 arttı. Uzmanlar rekor artıştan gıdada spekülasyon yapılmasını sorumlu tutuyor.
Ticaret
12 Mayıs 2022
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir

Özdemir: Putin aç bırakma politikası izliyor

Özdemir: Putin aç bırakma politikası izliyor

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya lideri Putin'in "aç bırakma politikası" izlediğini ve tahıl kıtlığını silah olarak kullandığını söyledi.
Politika
11 Nisan 2022
Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bir buğday tarlası

Rapor: Ukrayna'da buğday üretimi bu yıl üçte bir oranında düşecek

Rapor: Ukrayna'da buğday üretimi bu yıl üçte bir oranında düşecek

Fransız veri analizi firması Kayrros Ukrayna'da bu yıl buğday üretiminin yüzde 35 oranında düşeceği tahmininde bulundu. Bu arada Rus ordusuna bağlı birliklerin Ukrayna'dan büyük miktarda tahıl çaldığı öne sürüldü.
Ekonomi
6 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Hindistan'da buğday hasadı - (29.06.2022)

Buğday fiyatı rekor kırdı

Gıda güvenliği
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst

KRV seçimleri: CDU'da zafer, SPD'de hüzün

KRV seçimleri: CDU'da zafer, SPD'de hüzün

Politika
19 saat önce
İstanbul'un Fatih semtinde Suriyelilerin işlettiği bir lokanta (Arşiv fotoğrafı)

"Erdoğan giderek artan tepkileri yatıştırma arayışında"

"Erdoğan giderek artan tepkileri yatıştırma arayışında"

Göç
23 saat önce

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Sağlık
6 dakika önce
Ana sayfaya dön