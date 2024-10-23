BRICS zirvesi: Erdoğan ile Putin görüştü

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na katılmak üzere Kazan'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin görüşmenin basına açık kısmında kısa birer açıklama yaptı.

Putin açıklamasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Putin, "Biz sebebi ne olursa olsun, bu tür eylemleri kınıyoruz" dedi.

Türkiye'nin BRICS üyeliği

Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istemesine atıfla "Anladığımız kadarıyla Türkiye, BRICS platformu ile yakın temas halinde olmaya ilgi duyuyor" diyen Putin "Türkiye önemli, itibar kazanan, Batı'yı Doğu'ya bağlayan bir ülke" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin "Uzun yıllar boyunca ortak zemin temelinde geliştiğini" ifade eden Putin, ikili ve çok taraflı konular için diyalog içinde olduklarını söyledi.

"Ortadoğu konusunda pozisyonlarımız çok yakın"

Türkiye ile uluslararası konularda da yakın diyalog içinde olduklarını söyleyen Putin, Erdoğan'ın yarın genişletilmiş BRICS oturumuna katılacak olmasının da Türkiye'nin güncel sorunların çözümünde oynadığı role işaret ettiğini belirtti. Putin, "Ortadoğu'daki trajik gelişmeleri de ele alacağız. Bu konuda Rusya ve Türkiye'nin pozisyonları birbirine çok yakın. İsrail ile Arap dünyası arasındaki ihtilafın çözümü sadece Birleşmiş Milletler zemininde mümkün olacaktır" değerlendirmesini yaptı. Kafkasya ve Suriye konularının da toplantıda gündeme geleceğini belirten Putin, Ukrayna'daki durum hakkında da bilgi vereceğini söyledi.

Ticaret hacmi artış gösterdi

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin bugün ele alacakları konular arasında olduğunu belirten Rusya lideri geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55 milyar dolara ulaştığını, bu yılın ilk sekiz ayında ise ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan ve Putin görüşmesine iki taraftan heyetler de eşlik etti. Fotoğraf: DHA

Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatında önemli bir ülke olduğunu hatırlatan Putin, geçen yıl Türkiye'ye 20,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini, doğal gaz merkezi üzerine çalışmaların da sürdürüldüğünü, bunun enerji güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir proje olacağını söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de inşasının sürdüğünü belirten Putin, gelecek yıl santralin ilk ünitesinin faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan'dan Putin'e: Sizi Türkiye'de görelim istiyorum

BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve taziye dilekleri için Putin'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasında TUSAŞ'a yönelik "menfur terör saldırısını lanetlediğini" söyledi.

Erdoğan açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla bağlantılı olarak banka ödemelerinde yaşanan sıkıntıya değindi.

Erdoğan, "Banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar sürüyor. Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız ve Merkez Bankamız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak" şeklinde konuştu.

Son olarak Putin ile Temmuz ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, Putin'e "Siz değerli dostumu en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum" dedi.

Kremlin'den daha önceki aylarda yapılan açıklamalarda Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilmiş, ancak kesin bir tarih verilmemişti.

Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

DW/JD, BK

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