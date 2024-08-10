Brezilya'daki yolcu uçağı neden düştü?

Brezilya'da 61 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası yerel medya buzlanma ihtimalini ön plana çıkarırken yetkililerden böyle bir sonuca varmak için erken olduğu uyarısı geldi.

Brezilya'da 61 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni araştırılıyor. Yerel medya buzlanma ihtimalini ön plana çıkarıyor. Brezilyalı yetkililer ise henüz böyle bir sonuca varmak için erken olduğunu belirtiyor.

Parana eyaletinden komşu Sao Paulo eyaletinin Guarulhos kentine doğru havalanan ATR 72 model uçak, yoğun nüfuslu bir bölgenin yakınlarında, ağaçların arasına düştü. Ülkenin dördüncü büyük havayolu şirketi olan Voepass'a ait uçaktaki 57 yolcu ve dört kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Yerel basın iki yolcunun ise uçağı kaçırdıklarını aktardı.

Bu, Ocak 2023'te 72 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'deki Yeti Havayolları kazasından beri yaşanan en ölümcül havacılık olayı oldu.

Kazaya buzlanma mı yol açtı?

Kış mevsiminin yaşandığı Brezilya'da yerel basın, meteoroloji raporlarına ve uzman görüşlerine dayanarak buzlanma ihtimaline işaret etti. ABD'de 1994 yılında aynı model uçak buzlanma yüzünden düşmüş, o tarihten sonra pilotlara buzlu koşullarda nasıl uçulacağına dair yeni talimatlar verilmişti.

Ancak Brezilyalı havacılık uzmanı Lito Sousa böyle bir yargıya varmak için erken olduğu görüşünde: "Sadece görsellere bakarak bir uçak kazasını analiz etmeye çalışmak yanlış sonuçlara götürür. Gördüğümüz tek şey uçağın yatay hızını kaybettiği."

Görgü tanıklarının çektiği videolarda uçağın havada kendi etrafında kontrolsüzce dönerek hızla irtifa kaybettiği görülüyor. Sousa'ya göre böyle bir durumda uçağın kontrolünü geri kazanmak neredeyse imkansız.

Havayolu şirketinin Operasyon Müdürü Marcelo Moura, uçağın düştüğü gün buzlanma verilerinin uçuşa elverişli aralıkta olduğunu söyledi.

"Uçak buza karşı hassas, bu bir başlangıç noktası olabilir" diyen Moura, diğer tüm sistemlerle birlikte uçağın buz çözme özelliğinin de kalkış öncesi çalışır durumda olduğunu sözlerine ekledi.

Soruşturmaya Brezilya hava kuvvetlerinden katılan Yarbay Carlos Henrique Baldi de buzlanmanın kazaya neden olduğunu söylemek için "çok erken" olduğunu ifade etti. Baldi, uçağın sert kış koşulları görülen başka ülkelerde de kullanıldığına dikkat çekti.

Karakutu incelenecek

Pilotların kazadan önce yardım çağrısı yapmadığı bildirildi.

Uçağın karakutusu bulundu. Karakutudan elde edilecek bilgiler uçağın düşme sebebi hakkında önemli ipuçları verecek.

Hem Fransız-İtalyan uçak üreticisi ATR hem de Kanadalı motor üreticisi Pratt & Whitney Canada soruşturmaya gerekli teknik desteği vereceklerini açıkladı.

Morga kaldırılan cenazelerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için yakınlarından kan testi, diş röntgeni gibi çeşitli tıbbi muayene kayıtları getirmeleri istendi.

AP,Reuters / MUK,CÖ

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