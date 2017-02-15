 Brezilya Devlet Başkanı′ndan yandaşlarına “silah alın” çağrısı | DÜNYA | DW | 27.08.2021

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DÜNYA

Brezilya Devlet Başkanı'ndan yandaşlarına “silah alın” çağrısı

Yandaşlarını kışkırttığı, kutuplaşmayı arttırdığı için eleştirilerin hedefinde olan Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, taraftarlarına yaptığı “silah alın” çağrısıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun taraftarlarına yaptığı silahlanma çağrısı uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Taraftarlarını popülist söylemleriyle kışkırtmakla suçlanan ve "Brezilya'nın Trump'ı” olarak adlandırılan Bolsonaro, resmi konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan taraftarlarına "herkes silah alsın” diye seslendi.

Covid-19 salgını nedeniyle ekonominin kötüleştiği Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı protestolar düzenleniyor.

Covid-19 salgını nedeniyle ekonominin kötüleştiği Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı protestolar düzenleniyor.

Brezilya'nın sağcı devlet başkanı, daha fazla Brezilyalının silah almasını sağlayacak kanun değişikliği için çabalamış, buna itiraz eden karşıtlarına da sert eleştiriler yöneltmişti.

Bolsonaro, daha çok insanın kolayca silah alabilmesini "halkın kendisini koruması gerektiğini” öne sürerek savunuyor.

Seçmen desteği azalan Bolsonaro, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın yolunu izlemekle eleştiriliyor. Bolsonaro, daha önce de gelecek yıl yapılacak seçimlere "hile karıştırılacağını” iddia etmiş, Yüksek Seçim Mahkemesi'ni bu "hile girişimlerine ortak olmakla” suçlamıştı. Bu iddiaları nedeniyle "halkı popülist söylemleriyle kışkırtmakla” eleştirilen sağcı devlet başkanı hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.

Covid-19 salgını nedeniyle ekonomisi daha da kötüleşen Brezilya'daki siyasi kutuplaşma tırmanıyor. Jair Bolsonaro, sağcı popülist söylemlerle taraftarlarını kışkırtmak, demokrasiyi ve demokratik kurumları hedef almakla eleştiriliyor.

Reuters/DA, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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