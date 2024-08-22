Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Dün öğle saatlerinde Ankara Kızılcahamam'da otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana yayılan yangın müdahalelerin ikinci gününde kontrol altına alınabildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalede bulunduğu yangın nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hane ile 38 haneli Kavacık köyü tahliye edilmişti.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı" denildi.

Bir açıklama da Bolu Valiliğinden geldi. Valilik hesaplarından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise dünkü açıklamasında yangının büyük ihtimalle insan hatası kaynaklı olduğunu söyledi:

"Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak."

Alevlerle mücadeleye bölge itfaiyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra İstanbul itfaiyesi ve İSKİ de destek verdi.

DW / MUK,HT

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