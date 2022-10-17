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BND Başkanı Bruno Kahl
BND Başkanı Bruno KahlFotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

BND: Ukrayna savaşı gelecek yıl da sürecek

3 saat önce

Ukrayna savaşına ilişkin öngörülerini açıklayan Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Kahl, savaşın gelecek yıl da süreceğinin neredeyse kesin olduğunu söyledi.

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Alman dış istihbarat teşkilatı BND Başkanı Bruno Kahl, Alman meclisinin istihbarat örgütlerini denetleyen komisyonunun halka açık toplantısında Ukrayna savaşına ilişkin öngörülerini açıkladı.

"Ukrayna savaşındaki her iki taraf da savaş alanında hâlâ karar arayışında" diyen BND Başkanı Kahl, "Neredeyse kesinlikle savaş eylemi gelecek yıl da sürecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için önemli olanın Rusya'nın bir süper güç olarak algılanması olduğunu belirten Kahl, "maliyet-fayda hesabında" Putin'in "Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşında askeri, ekonomik ve siyasi maliyeti göze aldığını" kaydetti. Kahl, Putin'in Ukrayna'nın Batı'ya ve NATO ile yakınlaşmasının maliyetinin gelecekte Rusya için daha yüksek olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Nükleer silah kullanılabilir mi?

Rusya'nın nükleer silahları kullanan ilk taraf olma hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Kahl, bu tür silahların karşı tarafın "konvansiyonel üstünlüğünü telafi etmek ve askeri kızışması durumunda hâkimiyeti sağlayabilmek için" bölgesel olarak kullanılabileceğini söyledi. Kahl, stratejik nükleer silahların kullanılması halinde amacın Ukrayna'yı "müzakere masasına ve dikte edilen bir barışa zorlamak" olacağını da sözlerine ekledi.

BND Başkanı Kahl, ancak Putin'in Batı ile müzakere edeceği gerçek bir çözüm ile ilgilenmediğini belirterek, "Özgürlük ve demokrasi ile şekillenen Batı toplum modelini" Putin'in "baş tehdit" olarak gördüğünü dile getirdi. Kahl, Putin'e göre bu modelin kendi iktidarının "varoluşunu" tehdit ettiğini belirtti. Nihayetinde Putin'in yürüttüğü savaşta, "öncelikli olan Ukrayna'nın toprakları" olmadığını savunan Kahl, "Onun için söz konusu olan tüm Batılı özgürlükçü ve demokratik dünyaya yönelik bir savaş ilanı" dedi.

Alman meclisinde istihbarat birimlerinin denetiminden sorumlu komisyon yılda bir kere halka açık oturum düzenleyerek, iç, dış ve askeri istihbarat kurumlarının başkanlarını dinliyor. Bugün düzenlenen oturuma BND Başkanı Kahl'ın yanı sıra iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ve askeri istihbarat teşkilatının başkanı Martina Rosenberg de katılarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AFP/JD, TY

 

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