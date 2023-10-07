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BM'den Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme planına uyarı

7 Ekim 2023

Pakistan'ın ülkede düzensiz göçmen statüsünde bulunan Afganları ülkelerine geri gönderme kararına Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi.

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Pakistan'da kalabalık bir grubun olduğu bir cadde
Pakistan'daki Afgan göçmenler sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyaFotoğraf: Fatima Nazish/DW

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın ülkede bulunan Afganları zorla sınır dışı etmesinin, ailelerin ayrılması ve reşit olmayanların sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Pakistan, ülkede düzensiz göçmen statüsünde yaşayan 1,7 milyon Afgana, 31 Ekim'e kadar Afganistan'a dönme çağrısında bulunmuş, aksi takdirde kitlesel tutuklama ve sınır dışı uygulamalarının gerçekleştirileceğini bildirmişti. 

İslamabad, bu adımla doğrudan Afganları hedef aldığı yönündeki eleştirileri reddederek, hedeflerinin vatandaşlığa bakılmaksızın ülkede düzensiz bulunan göçmenler olduğunu ifade etmişti.

BM: "Güvenlik riskleri taşıyor"

BM açıklamasında, "Bu tür planlar ülkeyi terk etmeye zorlanan herkes için dönüşte ciddi güvenlik riskleri taşıyabilir" diyerek, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan Afgan vatandaşlarının kayıt altına alınmasına ve yönetilmesine BM olarak yardımcı olmaya hazır olduğunu duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ülkeleri "Afgan vatandaşlarının zorla geri dönüşünü durdurmaya ve mümkün olan her geri dönüşün güvenli, saygın ve gönüllü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaya" çağırdı.

Düzensiz göçmen ihbar hattı kuruldu

İslamabad hükümeti, düzensiz göçmenler hakkında ihbar yapan kişilere yardım etmek için bir telefon hattı kurduğunu ve ihbar yapanlar için ödül sunulacağını belirtmişti.

BM birimleri, Afganistan'ın hak ihlallerinin yaşandığı ciddi bir insani krizden geçtiğini, ülkedeki durumun özellikle Taliban tarafından altıncı sınıf sonrası eğitimden, çoğu kamusal alandan ve pek çok işten alıkoyulan kadınlar ve kız çocukları için zorlu olduğuna dikkat çekti.

Mülk sahiplerine tahliye etme talimatı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın bazı bölgelerindeki mülk ve emlak sahiplerinin, "yasa dışı Afganları" ve ailelerini ay sonuna kadar tahliye etmeleri konusunda uyarı aldıkları, uygulamadıkları durumda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Emniyet güçlerinin, şehrin bazı camilerinde cemaate, mahallelerindeki Afganları ihbar etme görevini anlatmaları için din adamlarına başvurduğu belirtildi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan Eyaleti'nin Enformasyon Bakanı Jan Achakzai, duyurunun yapıldığı günden bu yana yüzlerce Afgan ailesinin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini ve yetkililerin, Afganlar ve İranlılar dahil olmak üzere 100'den fazla kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

İnsan hakları örgütleri ve Afganistan'daki Taliban yönetimi Pakistan'daki göçmenlere yönelik sıkı denetimleri eleştirdi.

En kalabalık mülteci nüfusu

Milyonlarca Afgan, 1979-1989 Sovyet işgalinin ardından Pakistan'a sığınmış ve bu grup dünyanın en büyük mülteci nüfusunu oluşturmuştu. Daha sonra, 2021 yılında Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından yaklaşık 100 bin Afgan Pakistan'a kaçtı.

Pakistan'da hükümet, ülke tarihinde ilk kez böyle büyük bir sıkı denetim planı açıkladı.

 

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AP / AI,ET

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