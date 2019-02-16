BM'den Fransa'ya polis şiddeti iddialarını "eksiksiz" soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'da düzenlenen "Sarı Yelekliler" protestolarıyla ilgili Paris'e çağrıda bulundu.

Bachelet, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki yıllık konuşmasında "Sarı Yelekliler, kamusal alanda dışlanma ve ekonomik haklardan mahrum bırakılma olarak gördükleri durumu protesto ediyor" ifadesini kullanarak, Fransız hükümetini diyaloğu sürdürmeye davet etti. Bachelet, hükümeti ayrıca, aşırı güç kullanıldığı bildirilen tüm vakaları "eksiksiz" bir şekilde soruşturmaya çağırdı.

Fransa'da "Sarı Yelekliler" olarak adlandırılan grup tarafından düzenlenen gösteriler geçen Kasım ayında, hükümetin yakıt vergisi zammı planı nedeniyle başlamıştı. Hükümetin tepkiler üzerine bu planı iptal etmesine rağmen süren ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının genel olarak protesto edildiği eylemlere dönüşen gösterilere katılım son haftalarda düşse de hâlen devam ediyor.

Fransız emniyetinde polis şiddetiyle ilgili iddiaları inceleyen IGPN birimi, şu ana kadar Sarı Yelekliler eylemlerinde gerçekleştiği öne sürülen 100'den fazla vakayla ilgili soruşturma başlattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, "eşitsizlikleri ve kötüleşen ekonomik ya da sosyal şartları protesto etmek için" dünyanın diğer ülkelerinde sokağa çıkan insanlarla ilgili de konuştu. Şili eski Devlet Başkanı Bachelet, "Bu insanların bulunduğu talepler, düzeyli diyalog ve gerçekçi reform gerektiriyor" ifadesini kullandı.

AFP/CÖ,JD

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