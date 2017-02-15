BM'den Afganistan için insani kriz uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, uluslararası birliklerin çekilmeye başlaması sonrası Taliban'ın yeniden güç kazandığı Afganistan için yeni bir uyarıda bulundu.

Sene başından bu yana yaklaşık 270 bin kişinin ülke sınırları içinde yerlerinden edildiğini açıklayan örgüt, toplam 3,5 milyon Afgan vatandaşının ise kaçmaya çalıştığını açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Barbar Baloch, Cenevre'de yaptığı açıklamada, işsizlik, sosyal yardımların kesilmesi ve güvenliğin sağlanmasının giderek zorlaşması nedeniyle çok sayıda kişinin kaçmaya çalıştığını açıkladı. Kaçan Afganların silahlı grupların baskısıyla karşılaştığını hatırlatan BM Yetkilisi, Afganistan içinde barış sağlanamaması halinde çok sayıda kişinin ülkeyi terk etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Afganistan Analistler Ağı'nın verdiği bilgilere göre, çok sayıda kişi konvoylar halinde ülkeden ayrılmaya ve İran ve Türkiye gibi ülkelere sığınmaya çalışıyor. İnsani yardım örgütleri, Türkiye-İran sınırındaki Van üzerinden her gün binden fazla Afgan vatandaşı Türkiye'ye giriş yapıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde ülkeye giriş yaptığı izlenimi uyandıran ve son günlerde dolaşıma sokulan videoların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek sınırlarda güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalara hızla devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada "İran ve Irak sınırındaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümünün yüzde 90 oranında tamamlandığı" belirtilerek valilikler koordinasyonunda kanal/hendek kazılması, tel/çit çekilmesi gibi her türlü geçici tedbirin de alındığı, kolluk birimlerince yapılan yol kontrollerinin artırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van ilinde 35 özel harekat timi (750 özel harekat polisi) görevlendirildiğini, ayrıca Van Valiliğince İran sınırına 500 güvenlik korucusunun sevk edildiğini kaydetti.

NATO ve ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin ilerlediği bildiriliyor. Uluslararası birliklerin mayıs ayı başında Afganistan'dan çekilmeye başlamasından bu yana Taliban ülke eyaletlerinin dörtte birinde kontrolü ele geçirdi. Gözlemciler ülkede yeni bir iç savaşın patlak vermesinden endişe ediyor.

AFP,DW / BÖ,ET

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