BM: Venezuela'da 350 kişi gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da bu hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro aleyhinde düzenlenen gösterilerde 350'yi aşkın kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bachelet, bu kişilerden 320'sinin, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan ettiği 23 Ocak'taki gösteriler sırasında gözaltına alındığını söyledi.

Geçmişte Şili devlet başkanlığı yapmış olan Bachelet, Venezuela'daki şiddet olaylarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması için çağrı yaptı.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, "güvenilir yerel kaynaklardan" edinilen bilgiye göre Salı ve Çarşamba günü düzenlenen gösterilerde en az 20 kişinin güvenlik güçleri ya da Maduro yanlısı silahlı gruplarca vurularak öldürüldüğü iddiasının ortaya atıldığı belirtildi.

Venezuela'daki sivil toplum örgütleri sokak gösterilerindeki can kaybının 26 olduğunu öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo

ABD'den Maduro üzerindeki baskıyı artırma girişimi

BM Güvenlik Konseyi bugün ABD'nin çağrısı üzerine Venezuela'daki krizle ilgili toplanacak. Oturumda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da konuşma yapması bekleniyor.

Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) toplantısında konuşan Pompeo, "Tartışma zamanı geçti. Eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rejimi gayrimeşrudur" demişti. Pompeo ayrıca tüm OAS üyelerini Guaido'yu Venezuela'nın yeni devlet başkanı olarak tanımaya davet etmişti. Guaido'yu yeni devlet başkanı sıfatıyla tanıyan ilk ülke ABD olmuştu. Ardından birçok OAS ülkesi de aynı yolu izlemişti.

DW,AFP,AP/CÖ,EC

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