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Fotoğraf: Muhammed Said/AA/picture alliance
PolitikaSuriye

BM: Suriye'de 8,8 milyon deprem mağduru

40 dakika önce

BM, 6 Şubat'taki depremlerden Suriye'de yaklaşık 9 milyon insanın etkilendiğini bildirirken, Almanya Dışişleri Bakanı bu ülkedeki depremzedeler için 22 milyon euro ek yardımda bulunacaklarını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 6 Şubat'taki deprem felaketindenSuriye'de 8,8 milyon kişi etkilendi. BM Suriye Temsilci Yardımcısı Nejat Rochdi Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu insanların çoğunun insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "BM tüm Suriyelilere yardım etmek için daha fazlasını yapmaya kararlıdır" dedi.

Silahlı grupların hakimiyetinde olan Suriye'nin kuzeybatısında aktivistler ve yardım görevlileri depremi takip eden günlerde BM yardımının eksikliğinden şikâyetçi olmuştu.

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths bölgeye yaptığı ziyaret sırasında BM'nin silahlı grupların etkili olduğu bölgelerde yaşayan mağdurlara yardım edemediğini itiraf etmişti. İnsan hakları gözlemcileri ayrıca BM'nin bürokratik engellerle karşılaştığını, savaştan zarar gören bölgenin bozuk yolları göz önünde bulundurulduğunda yardımların alışılagelmiş büyük tırlar yerine daha küçük araçlarla daha hızlı ulaşabileceğini belirtiyor.

Şu ana kadar BM yardımı taşıyan 140'tan fazla kamyonun Türkiye üzerinden,  9 binden fazla binanın tamamen ya da kısmen yıkıldığı isyancıların kontrolünde olan bölgelere gönderildiği bildirildi. BM'ye göre depremden etkilenen bölgelerde en acil ihtiyaç çadır.

Almanya'dan ek yardım sözü

Almanya, Suriye'deki deprem mağdurlarına milyonlarca dolarlık ek yardım sözü verdi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pazar günü Bild gazetesine verdiği demeçte, "Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi yardım kuruluşlarının önüne engel üstüne engel çıkarıyor olsa da oradaki insanları yalnız bırakmayacağız. Artık başlarını sokacak bir çatı, temiz içme suyu, yiyecek ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlardan bile yoksunlar. İşte bu nedenle bölgeye yönelik yardımlarımızı bir kez daha 22 milyon euro arttırıyoruz" dedi. Böylece Almanya'nın yaptığı yardımlar 50 milyon euroya ulaştı.

Almanya BaşbakanıOlaf Scholz Cumartesi günü yaptığı açıklamada depremzedelere dayanışma konusunda güvence vermişti. Almanya, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından kurtarma görevlileri ve bir yardım uçağı göndermişti.

dpa / GY, HY

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