BM: Saatte beş kadın bir aile üyesi tarafından öldürülüyor

BM verilerine göre geçen yıl öldürülen kadın ve kız çocuklarının yarısından fazlası eşi veya yakın bir akrabası tarafından katledildi. Ancak BM gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir rapora göre 2021 yılında dünya genelinde en az 45 bin kadın ve kız çocuğu, eşleri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldü.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve BM Kadın Birimi (UN Women), bu rakamın her saat beşten fazla kadın ya da kız çocuğunun ailelerinden biri tarafından öldürüldüğü anlamına geldiğini belirtti.

25 Kasım BM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde açıklanan raporda, kadın cinayetlerine ilişkin bulguların "endişe verici derecede yüksek" olmasına rağmen, gerçek rakamların çok daha fazla olabileceği vurgulandı.

"Ev güvenli bir yer değil"

BM'ye göre 2021'de tahminen 81 bin 100 kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü. BM raporunda "Geçen yıl kasıtlı olarak öldürülen tüm kadın ve kız çocuklarının yaklaşık yüzde 56'sı yakın partnerleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü... Bu da evin birçok kadın ve kız çocuğu için güvenli bir yer olmadığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Rapor, erkeklerin ve erkek çocuklarının öldürülme olasılığının çok daha yüksek olduğunu ve tüm kurbanların yüzde 81'ini erkeklerin oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ancak rapordaki bulgular kadın ve kız çocuklarının özellikle kendi evlerinde cinsiyete dayalı şiddetten etkilendiğini gösterdi.

Rapora göre 2021 yılında en fazla kadın cinayeti 17 bin 800 kurbanla Asya'da kaydedildi. BM raporuna göre, kadın ve kız çocuklarına yönelik aile içi şiddet söz konusu olduğunda Afrika, kaydedilen 17 bin 200 kurbanla en ölümcül ikinci kıta oldu.

"Çok az ilerleme var"

BM açıklamasında "Mevcut kanıtlar, kadın ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyete bağlı cinayetlerin önlenmesi konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini gösteriyor" denildi.

Rapora göre, Avrupa'dan elde edilen veriler son on yılda kadın ve kız çocuklarına yönelik aile içi cinayetlerde yüzde 19'luk bir düşüş olduğunu gösterirken, Amerika kıtasında aynı dönemde ortalama yüzde 6'lık bir düşüş görüldü.

Covid-19'un etkisi

Raporda, Covid-19 nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamaların 2020'de Kuzey Amerika'da kadın ve kız çocukları için "özellikle ölümcül" bir yıla katkıda bulunan bir faktör olduğu belirtildi.

Koronavirüs pandemisinin başlangıcında kaydedilen kadın cinayetlerinin, "2015'ten bu yana gözlemlenen tüm yıllık değişimlerden daha büyük olduğu" belirtilen ilgili raporda, veri eksikliği nedeniyle Afrika, Asya ve Okyanusya'da zaman içindeki eğilimlerin belirlenemediği aktarıldı.

BM, toplumsal cinsiyet eşitliği lehine politikaların uygulamaya konulması, kadın hakları örgütlerine yatırım yapılması ve "önleme için yeterli kaynak ayrılması" dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için siyasi kararlılık çağrısında bulundu.

DW / SSB,ET