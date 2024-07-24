BM raporu: Dünyada 733 milyon insan aç

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Raporu, 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 733 milyon insanın açlık çektiğini ortaya koydu. Dünya nüfusunun yüzde 9,1'ine denk gelen bu sayı, açlıkla mücadelede 2021 ve 2022 yıllarına oranla kayda değer bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Bu da, küresel açlık sorununun 2020'lerin sonunda aşılması hedefinden gittikçe uzaklaşıldığı anlamına geliyor.

Yapılan çalışmalarla 2019 yılında açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı 581 milyon kişiye, bir başka tabirle dünya nüfusunun yüzde 7,5'ine indirilmişti. Ancak bir yıl sonra başlayan korona pandemisi ile birlikte yaşanan küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar ve birçok ülkedeki ekonomik kriz açlıkla mücadeleyi sekteye uğrattı.

Küresel açlık sorununun nedenleri

Açıklanan güncel rapora göre, şu an yaşanan açlığın pek çok sebebi var. Sudan'da ve Ortadoğu'daki savaşlar, kuraklıklar, seller ve diğer aşırı hava olayları ile sağlıklı gıdaya erişim zorluğu ve yoksulluk öne çıkan sebepler olarak sıralanıyor.

Her yıl yayınlanan rapor bu sene, BM'ye bağlı pek çok kuruluşun yöneticisi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, konuyla ilgili video mesajında, açlık, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme gibi sorunların küresel birer kriz olmayı sürdürdüğünü, raporun bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

BM Dünya Gıda Raporu'nda, 2030 yılında dünya üzerinde 582 milyon insanın yetersiz besleneceği ve bu insanların yarısının Afrika'da yaşayanlar olacağı öngörüsü de yer alıyor.

Dünyada açlığın en yaygın olduğu ülkelerden biri de Afganistan Fotoğraf: Javed Tanveer/AFP

"Herkese yetecek gıda üretiliyor"

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede küresel eşitsizliğin aşılabilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini dile getirdi. Gezegen üzerinde yaşayan herkesi doyurabilecek kadar gıda üretildiğini vurgulayan McCain, buna rağmen yüz milyonlarca insanın açlık çektiğini ifade etti. Gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımını sağlayan sistemlerin altının, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerce oyulduğunu belirten Cindy McCain, dünyanın pek çok bölgesinde artan gıda fiyatlarına dikkat çekti. McCain, son dört yılda yaklaşık 40 ülkede gıda fiyatlarının en az yüzde 50 arttığını ve çok sayıda ailenin temel gıda maddelerine erişemediğini aktardı.

WFP raporuna göre açlık en çok yoksul ülkelerde ve özellikle de bu ülkelerin, aşırı fakirlik ve gıda güvensizliğinin kökleşmiş sorunlar haline geldiği kırsal kesimlerinde yaşayanları etkiliyor. En fazla risk altında olan grupların kadınlar, gençler ve yerli halklar olduğunu vurgulayan raporda, içinde bulunduğumuz dönemde, Afrika, Batı Asya ve Karayip bölgelerinde açlığın yayıldığı, Asya'nın bazı bölgelerinde ise olumlu gelişmeler yaşandığı ifade ediliyor. Güney Amerika'da ise yetersiz beslenen insan sayısının 2021 yılına kıyasla 2023'te 5,4 milyon azaldığı belirtiliyor.

epd / ET,BK

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