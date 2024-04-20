BM raporu: Çatışma bölgelerinde cinsel şiddet arttı

BM tarafından hazırlanan bir rapor, geçen yıl çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet vakalarında artış yaşandığını ortaya koyuyor. Raporda Gazze'de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine de yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2023 yılında silahlı çatışma bölgelerinde yaşanan cinsel şiddetin arttığını açıkladı. Cuma günü açıklanan BM raporunda, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Sudan, Mali ve Haiti gibi ülkelerdeki durum ele alındı. Raporda, "Yeni çatışmaların ortaya çıkması ve mevcut çatışmalarda tansiyonun yükselmesi nedeniyle 2023 yılında sivil nüfus, daha fazla düzeyde çatışma bağlantılı cinsel şiddete maruz kaldı" denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tecavüzün, cinsel kölelik, fuhuşa zorlama, zorla hamile bırakma ve zorla evlendirmenin hala "savaş taktiği" olarak kullanıldığını ve mağdurların büyük oranda kadınlar ve kız çocukları olduğunu dile getirdi.

Filistinlilere yönelik şiddet ve aşağılama

BM raporunda Gazze savaşındaki cinsel şiddete de yer verildi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısından bu yana Batı Şeria'daki tutuklamalarda İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli kadın ve erkekleri dövdüğü ve aşağıladığı aktarılan raporda, genital organların tekmelenmesi ve tecavüz tehditleri gibi cinsel saldırıların da yaşandığı; benzer saldırıların Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerleri tarafından da gerçekleştirildiği belirtildi.

Pramila Patten Fotoğraf: Lev Radin/Sipa USA/picture alliance

Hamas'ın 7 Ekim saldırısına ilişkin olarak da, BM Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten'in daha önce açıkladığı bulgular raporda teyit edildi. Patten, Mart ayında yaptığı açıklamada radikal İslamcı örgütün İsrail saldırısı esnasında bazı İsraillilerin tecavüze uğradığına ilişkin "net ve ikna edici bilginin" mevcut olduğuna işaret etmiş, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne kaçırdığı rehinelerden de çok büyük ihtimalle tecavüze uğrayanların bulunduğunu kaydetmişti.

BM'nin rehinelere ilişkin son raporunda Hamas'ın elindeki rehinelere bu tür şiddet eylemlerinde bulunmaya devam ettiğinden yola çıkıldığı belirtildi.

AFP / SÖ,ET

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