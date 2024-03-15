BM: Gazze'de açlık çeken bebeklerin oranı ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Aralık'tan bu yana Gazze Şeridi'nde açlık uyarısında bulunuyordu. Şimdi bölge için alarm veren UNICEF, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebeklerin oranının bir ayda iki katına çıktığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenen bebeklerin oranı bir ay içinde iki katına çıktı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Cuma günü New York'ta yaptığı açıklamada, iki yaşın altındaki her üç çocuktan birinin (yüzde 31) akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve bu oranın Ocak ayındakinin iki katı olduğunu duyurdu. UNICEF, savaş ve devam eden tedarik kısıtlamaları nedeniyle açlıktan ölen çocukların oranının çok sert bir şekilde arttığı ve daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

UNICEF'in açıklamasında, son haftalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde en az 23 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğüne dair haberlere dikkat çekildi. Çocuklara Yardım Fonu ayrıca, Gazze'de Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 13 bin 450 çocuk ve gencin hayatını kaybettiğini belirtti. Hamas Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

UNICEF Direktörü Catherine Russell gelişmeyi şoke edici olarak nitelendirdi ve yardım malzemeleri sadece birkaç kilometre uzaktayken, çocukların durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini kaydetti. Russell, "Hayat kurtaran yardım sağlama çabalarımız gereksiz kısıtlamalarla engelleniyor ve bunlar çocukların hayatlarına mal oluyor" dedi.

BM kuruluşları Aralık ayından bu yana Gazze Şeridi'nde kıtlık uyarısında bulunuyor. UNICEF'e göre, çocuklar için akut bir beslenme acil durumunun tanımlanabileceği koşullar Ocak ayından itibaren hakim oldu. Çocukların hayatını kurtarmak için tek şansın acil bir insanî ateşkesin olduğunu söyleyen Russell bölgede daha fazla sınır kapısından geçişlere izin verilmesi çağrısında bulundu.

KNA /AÜ,EC

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