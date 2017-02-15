BM: Görevliler, gazeteciler ve aktivistler kayıp

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da çok sayıda devlet görevlisi, gazeteci ya da aktivistin Rus askerlerini tarafından gözaltına alındığını ya da kaçırıldığını tahmin ediyor. BM'nin Ukrayna'daki İnsan Hakları Bürosu Temsilcisi Matilda Bogner, bazı vakaların "rehin alma" eylemlerini hatırlattığını belirterek işgalin başlamasından bu yana 22 olayın belgelendiğini söyledi. Ukrayna makamları tarafından kayıt altına alınan vakalarda keyfi gözaltılar ya da kayıpların bulunduğunu ifade eden Bogner, bu kişilerden 13'ünün daha sonra serbest bırakıldığı bilgisini de verdi.

Bu vakalardan en bilineni Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol kentinin Belediye Başkanı İvan Fedarov'un Rus askerleri tarafından kaçırılması. Günlerce alıkonulan Federov daha sonra serbest bırakılmıştı.

Donetsk'teki Rus askerleri

İşgale karşı çıkanlar gözaltına alınıyor

"Bunlar, Rusya Federasyonu'nun işgali altındaki bölgelerde meydana gelen vakalar gibi görünüyor" diyen Bogner, Rus güçlerinin hedefli gözaltılar gerçekleştirdiğini ve alıkoyduğu kişilerin nereye götürüldüklerine ilişkin yakınlarını bilgilendirmediğini ifade etti. Ukrayna'nın batısındaki Ujgorod kentinden BM'nin Cenevre temsilciliğindeki bir basın toplantısına video-konferans yoluyla katılan Bogner, söz konusu vakaların rehin alma eylemlerine benzediğini söyledi.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde işgale karşı çıkan 15 gazeteci ve aktivistin gözaltına alındığını aktaran Bogner, hedef alınanların Ukrayna yanlısı aktivistler ya da Rus güçleri tarafından Ukrayna yanlısı olarak görülen kişiler olduğunu ifade etti. Şimdiye dek beş gazeteci ve üç aktivistin serbest bırakıldığını belirten BM yetkilisi, diğerlerinin akıbetinin ise bilinmediğini kaydetti.

Sivil can kayıpları resmi rakamlardan yüksek olabilir

BM İnsan Hakları Bürosu'nun verilerine göre Ukrayna'da şimdiye kadar 93'ü çocuk olmak üzere bin 81 sivil hayatını kaybetti. Ancak bunun kayıtlara geçen ölümler olduğuna işaret eden yetkililer, can kayıplarının daha fazla olabileceğinden yola çıkıyor. Bogner, abluka altındaki Mariupol kentinde de çok sayıda can kaybı olabileceğine, ancak bilgilerin bağımsız kaynaklarca teyit edilemediğine dikkat çekti.

Mariupol kentinin havadan çekilmiş bir görüntüsü

Bölgedeki resmi yetkililer kentte 2 binden fazla can kaybı olduğunu söylüyor. Mariupol kentindeki bir tiyatroya düzenlenen saldırıda 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde bilgiler de var.

Kente BM'nin erişiminin olmadığını belirten Bogner, uydu verilerinden Mariupol'da toplu mezarlar açıldığının tespit edildiğini söyledi. Ancak bunun siviller için mi yoksa çatışan tarafların askerleri için mi bilinmiyor. Kentteki insani dramın boyutunun çok büyük olduğuna işaret eden Bogner, Ukrayna'da savaş suçu işlenmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

AFP/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe