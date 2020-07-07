BM: Dünyada 690 milyon insan aç

Birleşmiş Milletler (BM), dünya çapında açlıkla mücadele eden insan sayısının 2014 yılından bu yana yaklaşık 60 milyon kişi arttığını bildirdi. BM tarafından yayınlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre 690 milyon insan, ya da bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 9'a yakını yeterli ölçüde beslenemiyor.

BM raporundaki verilere göre açlık sorununun en büyük olduğu kıta Afrika. Burada her beş kişiden biri, hayatını açlık sınırının altında sürdürmeye çalışıyor. Koronavirüs salgınının küresel çapta beslenme sorununu artırdığı belirtilen raporda, şu anki gidişatın devam etmesi durumunda yeterli beslenemeyen insan sayısının 2030 yılında 840 milyon kişiye çıkabileceği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler uzmanları, raporda, Çin'den gelen yeni veriler doğrultusunda son yılların bazı rakamlarının aşağıya çekildiğini, ancak buna rağmen 2014 yılından bu yana devam eden, açlık sorununun büyümesi trendinin değişmediğini bildirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ve nakliye yollarının kısmen kapatılması gibi önlemlerin, çok sayıda insana gıdaya ulaşma sorunu yaşattığı da raporda yer alırken, bu sebepten dolayı yaklaşık 130 milyon kadın, erkek ve çocuğun daha açlık çekmeye başladığının tahmin edildiği vurgulandı.

Üç milyar insan sağlıklı besinden yoksun

BM raporunun bir başka çarpıcı sonucu da, sağlıklı gıdaya erişim ile ilgili. Raportörlere göre dünya nüfusunun yaklaşık 3 milyarlık kesimi sağlıklı besin maddelerine ulaşamıyor. Bu kişilerin yaklaşık 1,9 milyarlık kesimi Asya'da, 965 milyonluk bölümü ise Afrika'da yaşıyor. BM örgütlerine göre dengesiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunları, 2030 yılına kadar tahminen 1,3 trilyon dolar büyüklüğünde sağlık harcamasını beraberinde getirecek.

Rapor, Asya kıtasının yaklaşık 380 milyon kişi ile, en fazla açlık sorunundan muzdarip insanın yaşadığı kıta olduğunu ortaya koyuyor. İkinci sırada ise yaklaşık 250 milyon kişi ile Afrika geliyor. Ancak Afrika, yeterli seviyede beslenemeyenlerin en hızlı arttığı kıta. Raporda dikkat çeken bir başka husus da, hem zengin hem de yoksul ülkelerde aşırı kilolu insan sayısının arttığı bilgisi oldu.

Birleşmiş Milletler'in bu raporu, Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) gibi BM'ye bağlı örgütlerin işbirliğinde hazırlandı.

epd,dpa / ET,BK

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