BM: Afganistan'daki sivil ölümlerinde artış kaydedildi

Afganistan'daki sivil ölümleri 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 arttı. Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu'nun (UNAMA) Pazartesi günü açıkladığı rapora göre, ülkede 2021'in ilk altı ayında bin 659 sivil hayatını kaybetti, 3 bin 254'ü ise yaralandı.

UNAMA'nın raporu, ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin ülkeden çekilmeye başladığı Mayıs ayından bu yana ülke çapında çatışmaların arttığını ve bu dönemde hayatını kaybeden sivillerin sayısında artış kaydedildiğini ortaya koyuyor. Buna göre sadece bu yıl Mayıs ile Haziran arasında 783 sivil çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti, bin 609 sivil ise yaralandı. Raporda, bunun 2009 yılından beri bu aylarda kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi.

Kandahar'da Taliban ile Afganistan Özel Kuvvetleri arasında çatışmaların arttığı bildiriliyor

UNAMA'nın raporunda, bu kayıpların yaklaşık yarısının kadın ve çocuklardan oluşmasının da "özellikle şoke edici ve derin endişe kaynağı" olduğu ifade edildi.

UNAMA, "şiddette önemli bir gerileme olmazsa," sivil ölümlerinde ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayıya 2021 yılında ulaşılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ülkenin yarısından fazlasını kontrol ettiği tahmin edilen Taliban, BM verilerine göre sivil ölümlerinin yüzde 39'undan sorumlu. Ülkedeki sivil ölümlerinin yüzde 64'ünün Taliban ve IŞİD kaynaklı olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ermesi öngörülüyor.

Reuters, dpa/DBN, JD

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