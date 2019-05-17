 BM: 180 bin kişi İdlib’i terk etti | DÜNYA | DW | 18.05.2019

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DÜNYA

BM: 180 bin kişi İdlib’i terk etti

Suriye’de rejim güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib’de halk kitleler halinde bölgeyi terk ediyor. BM temsilciliği kapasite yetersizliği nedeniyle çok sayıda mültecinin kamplara alınamadığını duyurdu.

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İdlib'de çatışmaların yoğunlaşmasından bu yana binlerce kişi bölgeyi terk etti

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı ordu güçlerinin yoğun saldırısına maruz kalan İdlib ve çevresinde yaşayan yaklaşık 180 bin kişi bölgeyi terk etti. Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Ofisi (Ocha), Esad rejimine bağlı kuvvetlerin operasyonları sonucu İdlib ve Hama’da 18 hastane ve sağlık ocağı ile çok sayıda okul ve mültecilerin barındığı binanın hasar gördüğünü bildirdi. Ocha’dan Cumartesi günü yapılan açıklamada, bölgeden kaçan yaklaşık 180 bin kişiden büyük bir kısmının, kapasite yetersizliği nedeniyle mülteci kamplarına alınamadığını duyurdu.

Suriye ordusu müttefiki Rusya’nın desteği ile bir süredir ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama bölgelerine askeri operasyonlar düzenliyor. Radikal İslami grupların elinde kalan son bölge olan İdlib ve Hama’da yaklaşık üç milyon insan yaşıyor.

Türkiye Suriye'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği görüşünde

Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e yönelik operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Rusya ile İdlib konusunda varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söylemiş ve "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor" demişti. Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede ateşkesin korunması gerektiğini ifade eden Akar ayrıca, "Ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" ifadesini kullanmıştı.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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