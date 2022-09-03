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Sovyetlerin son lideri Gorbaçov için cenaze töreni düzenlendi
Sovyetlerin son lideri Gorbaçov için cenaze töreni düzenlendiFotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
PolitikaRusya

Binlerce kişi Gorbaçov'a veda etti

5 saat önce

Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Putin, "yoğunluğunu" gerekçe göstererek törene katılmadı.

https://www.dw.com/tr/binlerce-ki%C5%9Fi-gorba%C3%A7ova-veda-etti/a-63010181

Geçen hafta 91 yaşında hayatını kaybeden eski Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor. 

Salı günü hayatını kaybeden Gorbaçov için Sovyet döneminden bu yana üst düzey devlet yetkililerinin cenaze törenlerinin düzenlendiği Sendikalar Evi’nde tören yapılıyor. Gorbaçov’un törenin ardından Moskova’daki Novodevichy mezarlığında eşi Raisa’nın yanına gömüleceği belirtilmişti. Törende Gorbaçev’in açık tabutuna binlerce kişi çiçek bıraktı. Gorbaçev’in kızı Irina ve iki torunu tabutun yanında oturdu.

Törenin düzenlendiği Sendikalar Evi önünde kuyruk oluştu
Törenin düzenlendiği Sendikalar Evi önünde kuyruk oluştuFotoğraf: AP/picture alliance

Kremlin, tartışmalı bir figür olan son Sovyet lideri için devlet töreni düzenlemeyi reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Gorbaçov’un hayatını kaybettiği hastanede tabutuna çiçek bırakmakla yetindi. Kremlin, Devlet Başkanının yoğunluğu nedeniyle cenaze törenine katılmayacağını duyurmuştu. Rusya'dan, eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev törene katıldı.

 

Gorbaçov için düzenlenen cenaze törenine katılan az sayıdaki yabancı liderler arasında ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban da bulunuyor. Orban, Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara rağmen, Devlet Başkanı Putin ile iyi ilişkileri sürdürüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban törene katıldı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban törene katıldıFotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Batılı ülkelerin liderleri, Ukrayna savaşı nedeniyle törene katılmadı. ABD Başkanı Joe Biden gibi birçok Batılı liderin törene katılması, Rusya'nın yaptırımlara karşı uyguladığı ülkeye giriş yasağı nedeniyle de mümkün değildi. 

Kremlin devlet töreninden neden kaçındı?

Gorbaçov için düzenlenecek prestijli törenin devlet cenaze töreni unsurları taşıyacağını ve devletin törenin düzenlenmesine destek vereceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, töreni tam teşekküllü bir devlet töreninden ayıran farkın ne olduğunu ise belirtmedi.

Kremlin’in devlet cenaze töreni düzenlemesi durumunda Putin’in törene katılmak zorunda kalacağı ve Moskova’nın yabancı liderleri de törene davet etmesi gerekeceği için Ukrayna işgalinden sonra Batı’yla gerilen ilişkileri göz önünde bulundurarak bu adımdan kaçınıldığı yorumları yapıldı.

AP/SÖ,JD

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