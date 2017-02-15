Biden'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yaşanan gerginliği ele aldıkları video konferans sona erdi. Kremlin ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin iki saatten biraz uzun sürdüğü belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'in Ukrayna'daki gerginliğin askeri bir çatışmaya dönüşmesi halinde bunun sonuçları olacağı konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'i uyardığı belirtildi.

Biden'in görüşmede Ukrayna'da yaşanan gerginlikten "ABD ve Avrupalı müttefiklerinin derin kaygı" duyduğunu dile getirdiği kaydedildi. Biden'in bu gerginliğin "askeri bir çatışmaya dönüşmesi halinde ABD ve Avrupa müttefiklerinin güçlü ekonomik ve başka tedbirlerle karşılık vereceğini" açıkça ifade ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Biden görüşmede Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteğe vurgu yaparken, gerginliğin azaltılması ve diplomasiye geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray video konferansa dair görüntü paylaşmazken, Rus devlet televizyonunda Putin'in Biden ile görüşmesinden bir kesit yayınladı. Söz konusu kesitte, iki liderin birbirini selamladığı, Biden'in Putin'e bir dahaki sefere yüz yüze görüşebilmeyi umduğunu söylediği görüntüler yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Biden ile yaptığı görüşmeden paylaştığı fotoğraf

Rusya'nın haftalardır Ukrayna sınırına on binlerce asker yığması, ABD ve Avrupa'da Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi yaratıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceğine dair iddialar nedeniyle NATO da alarma geçti.

Bu iddiaları reddeden Moskova ise Ukrayna'yı doğudaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk sınırlarına 120 binden fazla asker göndererek, provokasyon yapmakla suçluyor.

Biden müttefikleri ile görüşecek

Beyaz Saray ayrıca, ABD Başkanı Biden'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrasında Almanya'da vekaleten başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşeceğini bildirdi. Müttefik ülke liderleri, Biden-Putin zirvesi öncesindeki görüşmede de Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Rusya'ya karşı koordineli ve kapsamlı bir tepki verebilmek için sıkı temas kurulması konusunda mutabık kalmıştı.

Biden ile Putin görüşmesi öncesinde de ABD hükümeti Ukrayna geriliminin askeri bir çatışmaya dönüşmesi halinde bunun bedelinin çok ağır olacağı konusunda Rusya'yı uyarmıştı. ABD'li bir hükümet temsilcisi, böyle bir durumda Putin'in "hem ABD'nin hem de Avrupa'nın ağır ekonomik tedbirleri" ile karşı karşıya kalacağını göz önünde bulundurması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise zirve öncesindeki açıklamasında, görüşmede "ilerleme" beklenmediğini belirterek, beklentileri düşürmüştü. "Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti" olmadığını vurgulayan Peskov, ancak Rusya'nın da kaygıları ve "kırmızı çizgileri" olduğunun altını çizmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, NATO'ya ait askeri altyapının Ukrayna'ya transferi halinde, bunu "kırmızı çizgi" olacağını duyurmuştu.

AFP,dpa/JD,BÖ

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