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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Susan Walsh/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Biden'dan Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

59 dakika önce

Erdoğan ve Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde bir araya geldi. Biden, Erdoğan'a üyelik krizinin aşılmasından ve Türkiye'nin Ukrayna tahılının yurt dışına çıkarılması için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

https://www.dw.com/tr/bidendan-erdo%C4%9Fana-ukrayna-te%C5%9Fekk%C3%BCr%C3%BC/a-62308478

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

ABD Başkanı Biden, görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen bölümde, Erdoğan'aİsveç ve Finlandiya krizinin aşılması sürecinde "yaptıkları için özellikle teşekkür etmek istediğini" söyledi. Erdoğan'a Ukrayna tahılının bu ülkeden çıkarılması için gösterdiği"inanılmaz" çabadan ötürü de teşekkür eden Biden, "Harika bir iş çıkarıyorsunuz" dedi.

Biden ile "uzun bir aradan sonra" bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan ise Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığını belirterek "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlayalım" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" ifadesini kullandı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Biden ve Erdoğan son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü.

Türkiye'nin yeni F-16 talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Biden ile yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesinin F-16 meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hâlâ masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor" demişti.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander ise Biden-Erdoğan görüşmesinden kısa süre önce yaptığı açıklamada, Washington'ın Ankara'ya yeni F-16 savaş uçakları satabileceğinin sinyalini vermişti. NATO zirvesinde açıklamalarda bulunan Wallander, "ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna tamamen destek veriyor. Bu planlarla ilgili çalışmalar sürüyor" demişti.

DW/CÖ,JD

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