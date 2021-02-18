Biden'dan Avrupa'ya "ABD geri döndü" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ve NATO müttefiklerine ABD’nin tekrar güvenlilir bir ortak olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Biden, video konferans yöntemi ile düzenlenen konferansta, transatlantik ittifakın ABD için tekrar öncelik olduğunu söyledi.

Biden "Ben sözünün eri bir adamım. Amerika geri döndü. Bugün kısa bir süre önce başladığım görevde, ABD’nin Başkanı olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri döndü. Transatlantik ittifak geri döndü. Ve geriye bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana Avrupa’da yaptığı ilk konuşmada Biden "Şüpheleri silmeme izin verin. ABD Avrupa Birliği’ndeki ortaklarımızla ve başkentleri ile yakın temasta çalışacaktır" şeklinde konuştu.

ABD’nin NATO ittifakına da tamamen bağlılığını teyit eden ABD Başkanı Biden, NATO ortaklarından "Birine saldırı hepimize saldırıdır" ifadelerini kullanarak NATO’ya bağlılıklarının "sarsılmaz" olduğunu vurguladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde transatlantik ilişkilerde gerileme yaşanmıştı. Trump’ın NATO ittifakını 'demode' olarak nitelemiş, NATO üyelerin çoğunun NATO'ya gerekli katkıyı yapmadığı eleştirisinde bulunmuştu. ABD birliklerini Almanya'dan çekme kararı almıştı.

Avrupalı ortaklarına seslenen Biden, uzun dönemde Çin ile stratejik rekabete hazır olmaları gerektiğini kaydetti.

AFP, rtr / SSB, JD

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