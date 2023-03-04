Biden ve Scholz Ukrayna konusunda kararlılık mesajı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri yardımların devamı konusunda ortak mesajlar verdi. Cuma günü Beyaz Saray'daki buluşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ev sahibi lider Biden, "Ukrayna'ya yüksek seviyede güvenlik desteği sağlamak için birlikte uygun adım çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Scholz ise açıklamasında, transatlantik ortaklığın, "gerçekten çok iyi bir seviyede" olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın, komşusu Ukrayna'ya saldırısı ile geçen yıl başlayan savaş boyunca, geçtiğimiz aylarda, Kiev'e yönelik destek konusunda Almanya ile ABD arasında zaman zaman görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Joe Biden, Almanya Başbakanı hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak, "Sana, güçlü ve devamlı liderliğin için teşekkür ediyorum Olaf. Bunu samimiyetle söylüyorum. O (Olaf Scholz) büyük bir fark yarattı" dedi.

Almanya'nın sadece çok önemli olan, "askeri destek" sağlamadığını, aynı zamanda "derinliği" olan "manevi destekte de" bulunduğunu vurgulayan Biden, Olaf Scholz'un, ülkesinin savunma bütçesini artırarak ve Rus enerjisine olan bağımlılığından çıkarak "tarihi değişiklikleri" hızlandırdığını belirtti.

"Savaş sürdükçe ve gerektikçe destek"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, ABD ile ülkesi arasında "Çok iyi bir iş birliği olduğunu" belirterek, Rusya'nın saldırı savaşının başından bu yana iki ülkenin (ABD ve Almanya) birlikte hareket etmiş olmasının önemine vurgu yaptı. Scholz açıklamasının devamında, "Şu anda, savaş sürdükçe ve gerektikçe bunu yapmaya devam edeceğimize dair bir mesaj vermek çok önemli" dedi.

İki liderin buluşmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Scholz ve Biden'ın, Rusya'ya yönelik ambargoların "mümkün olduğunca" devamı konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray'da verilen karşılıklı olumlu mesajlara rağmen, iki ülke arasında, Ukrayna'ya askeri yardımlar konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı biliniyor. Geçen Ocak ayında Kiev'e Batı ülkelerinden tank gönderilmesi tartışılırken, Berlin ile Washington arasında gerginlikler yaşanmıştı. ABD Başkanı Biden'ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan da, geçen Pazar günü yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın, ABD üretimi Abrams tipi tankların Ukrayna'ya gönderilmesini, sadece Almanya'nın da Leopard-2 tipi tankların gönderilmesine onay vermesi için kabul ettiğini dile getirmişti.

AFP / ET,SÖ