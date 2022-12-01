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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Ludovic Marin/AFP
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden ve Macron'dan Rusya'ya karşı birlik mesajı

2 saat önce

Biden ve Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını kınayarak, sivil hedeflere yönelik "savaş suçu" sayılan saldırıların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Washington'da yaptıkları görüşme sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını kınayarak, Rusya'ya karşı birlik mesajı verdi.

ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Başkan Biden Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Çin ile ilişkileri, küresel gelişmeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını ele aldı.

"Savaş suçlarının failleri hesap vermeli"

İki lider Oval Ofis'teki görüşme sonrasında yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, "sivillerin ve sivil altyapının kasten hedef alınmasının, faillerin hesap vermesi gereken savaş suçu oluşturduğunu" vurguladı.

Açıklamada, Rusya'yı silahlı kuvvetlerinin yanı sıra Wagner dahil diğer paralı güçlerinin "belgelenmiş olan zulümden ve savaş suçlarından" sorumlu tutmak için uluslararası mekanizmaları desteklemekte iki liderin de kararlı olduğu kaydedildi.

Biden: Putin ile görüşme planım yok

Biden ve Macron düzenledikleri ortak basın toplantısında da Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekleri mesajı verdi. Biden, "Bugün Fransa ve ABD; NATO, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'ndeki bütün müttefiklerimizle birlikte Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü vahşi savaşa güçlü şekilde karşı çıktığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın "inanılmaz gaddarca" yürüttüğü savaşı bir kez daha kınayan Biden, Fransa ve ABD'nin "Ukrayna halkını desteklemeyi sürdüreceğini" de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, eğer "savaşı bitirmeye bakarsa" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini de söyledi. Biden, ancak şu an için Putin ile iletişime geçme planlarının olmadığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, Ukrayna'ya destek taahhüdünü yineleyerek, Kiev'i kabul etmeyeceği hiçbir barış görüşmesine zorlamayacağını belirtti. Macron, "Ukraynalılara hiçbir zaman için kabul edemeyecekleri tavizleri verme çağrısında bulunmayacağız" şeklinde konuştu.

DW, AFP/JD, EC

 

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