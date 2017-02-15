Biden: Rusya zararlı eylemlere girişirse güçlü bir yanıt veririz

ABD Başkanı Joe Biden sekiz günlük Avrupa ziyaretine İngiltere'den başladı. Biden gezideki ilk konuşmasını Mildenhall Kraliyet Hava Üssü'nde bulunan yaklaşık bin Amerikan askeri ve ailesi önünde yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gelecek hafta buluştuklarında açık bir mesaj vereceğini söyleyen Biden "Rusya ile anlaşmazlık aramıyoruz" dedi. "İstikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz" diyen Biden "Ancak şu konuda netim, eğer Rus hükümeti zarar verici eylemlere girerse ABD buna güçlü ve anlamlı bir yanıt verecektir" diye konuştu.

Biden transatlantik ilişkileri yeniden inşa etme konusunda kararlı olduğunu ve Rusya ile ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtmak istediğini söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koyduğu gümrükler ve çeşitli anlaşmalardan çekilme kararlarının ABD'nin başlıca müttefikleriyle olan ilişkilerinde ipleri gerdiğini de ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden

"ABD Başkanı olarak bu benim ilk denizaşırı gezim" diyen Biden "G7'ye katılacağım ardından NATO toplantısına ve sonra da bilmesini istediğim şeyleri bildirmek için Sayın Putin ile görüşeceğim" diye konuştu.

Askerlerden büyük alkış alan Biden "Bu yolun her aşamasında ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar karşısında, geleceğimiz açısından en önemli meselelerde birlikte durduğunu ortaya koyacağız" dedi.

ABD Başkanı Biden Avrupa gezisine çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada hedeflerini "ittifakı güçlendirmek, Putin ve Çin'e Avrupa ile ABD'nin son derece yakın olduğunu açıkça ifade etmek" olarak tanımlanmıştı.

16 Haziran'da Cenevre'de Putin ile yapacağı görüşme Biden'ın gezisinin en önemli buluşması olarak değerlendiriliyor.

Biden konuşmasında ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını da vurguladı ancak ittifakın modernize edilmesi ve sibersavaş yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Biden'ın Avrupa ziyareti sırasında ABD'nin 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını iki yıllık bir süre içinde yaklaşık 100 ülkeye hibe edeceğini açıklaması da bekleniyor.

Dünyanın önemli yedi ekonomik gücünün (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya) liderlerini bir araya getiren G7 zirvesi yarın başlayacak ve üç gün sürecek. Cornwall kentindeki St. Ives kasabasında düzenlenecek olan zirvede koronavirüs aşısı, ticaret, iklim ve kalkınma ülkelerindeki altyapı çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

Joe Biden ve Jill Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmesi bekleniyor. Biden'ın eşi Jill Biden ile birlikte zirve sonrasında Kraliçe II. Elizabeth'i Windsor Kalesi'nde ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyaretin ardından Brüksel'e gidecek olan Biden burada NATO ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde Rusya ve Çin ile ilişkilerin yanı sıra NATO harcamalarının gündem olması bekleniyor.

Biden 14 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel'de yüzyüze görüşecek.

Reuters/EC, JD

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