Biden, kasırga nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi

ABD Başkanı Biden, Florida'da etkili olması beklenen kasırga nedeniyle Almanya ve Angola ziyaretlerini erteledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın kasırga hazırlıklarını yerinde denetleyeceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, bu hafta Almanya'ya yapmayı planladığı ziyaretini, Florida'da etkili olması beklenen "Milton" kasırgası nedeniyle erteledi. Beyaz Saray'dan Salı günü yapılan açıklamada, "Tahmin edilen güzergah ve kasırganın gücü göz önünde bulundurulduğunda, Başkan, Almanya ve Angola seyahatlerini erteleyecek ve fırtına hazırlıklarını yakından takip edecek" ifadeleri kullanıldı.

Biden'ın Perşembe akşamı Almanya'ya gitmek üzere ABD'den ayrılması, Cuma günü Berlin'de askeri törenle karşılanması planlanıyordu. Cumartesi günü ise Biden, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Ramstein ABD Hava Üssü'nde Ukrayna Temas Grubu Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaktı. Almanya ziyaretinden sonra Biden'ın Angola’ya geçmesi planlanıyordu.

Bir Alman hükümet sözcüsü ABD başkanının ziyaretinin iptal edilmesinden dolayı Alman hükümetinin üzüntü duyduğunu, ancak Florida'daki durum göz önüne alındığında iptali "tamamen anlayışla" karşıladıklarını belirtti. Sözcü, "Beyaz Saray bizi önceden bilgilendirdi" dedi.

Helene kasırgası ABD'de büyük yıkıma neden olmuştu. Fotoğraf: Jonathan Drake/REUTERS

"Milton" adı verilen kasırga Pazartesi günü en yüksek seviye olan kategori beş gücüne ulaşmıştı. Tahminlere göre, "Milton" önce Meksika'nın Yucatán Yarımadası üzerinden geçecek, ardından Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Florida kıyılarına ulaşacak.

Kasırganın mevcut rotasında ilerlemesi halinde Florida'nın batı kıyısında yer alan Tampa kenti ve çevresinin, yüz yılı aşkın sürede yaşanan "en kötü fırtına" ile karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Florida ve ABD'nin güneydoğusundaki diğer eyaletlerde Eylül ayı sonunda büyük hasara yol açan "Helene kasırgası" nedeniyle resmi rakamlara göre en az 230 kişi hayatını kaybetti.

dpa,AFP/TY,BÜ

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