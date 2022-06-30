  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden
Erdoğan ve Biden, Perşembe günü Madrid'deki NATO zirvesinde bir araya geldiFotoğraf: Susan Walsh/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden: ABD Türkiye'ye F-16 satmalı

31 dakika önce

Biden, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, söz konusu satışla Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmemesi arasında bir bağlantı bulunmadığını ifade etti.

https://www.dw.com/tr/biden-abd-t%C3%BCrkiyeye-f-16-satmal%C4%B1/a-62319082

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden,Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışıyla ilgili açıklamada bulundu.

"(Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz" diyen Biden, söz konusu satışla Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmemesi arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi.

Söz konusu satış ya da modernizasyonu daha önce de desteklediğini belirten ABD Başkanı Biden, "Bunu yapmamam bizim çıkarımıza değil" ifadesini kullandı.

Diğer yandan satışa Kongre'nin de onay vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, kongre üyelerinin bu onayı vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleye Erdoğan da F-16 satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır. Gecikmeden hemen bir heyeti Amerika'ya göndereceğim. Sayın Biden kendinden emin. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım" ifadesini kullandı.

F-16'ların satışı ve modernizasyonu Türkiye ile ABD arasındaki tartışmalı konular arasında bulunuyor. Türk hükümetinin 2017 yılında Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasının ardından ABD hükümeti Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. NATO müttefiki olarak F-35 programının geliştirilmesinde yer alan Türkiye'nin, 100 adet Lockheed Martin üretimi F-35 satın alması öngörülüyordu.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı - (08.05.2016 / Konya)
Fotoğraf: picture-alliance/Eibner-Pressefoto

Türkiye'nin ABD'ye F-35 savaş uçakları için ödediği 1,4 milyar doların geri ödenmemesi ihtimaline karşı alternatif arayışına giren Ankara, geçen yılın sonunda Lockheed Martin üretimi 40 adet F-16 satın alınması ve mevcut 80 uçağın modernizasyonu için gereken ekipman için ABD'ye başvuruda bulunmuştu.

F-16'ların Türkiye'ye satışına kesin olarak karşı çıkan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, olası bir girişimin Kongre tarafından veto edileceğini savunmuştu. Biden yönetimiyse satışa sıcak baktığını dile getirmişti.

Yunanistan'dan 20 F-35 talebi

ABD'den 20 adet F-35 satın almak isteyen Yunanistan ise bu doğrultudaki resmi talebini Washington'a iletti.

NATO zirvesinin ardından gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, birkaç gün önce ilettikleri talebin, çok aşamalı bir sürecin ilk adımı olduğunu söyledi.

İleride ikinci bir parti alımını da mümkün kılacak şekilde ilk olarak 20 adet F-35 satın alma niyetinde olduklarını ifade eden Mitsotakis, uçakların 2027-2028 gibi Yunanistan'a teslim edilmeye başlamasını beklediklerini belirtti.

Mitsotakis, Yunanistan'ın F-35 alımına yönelik planını ilk olarak geçen Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında kamuoyuyla paylaşmıştı.

 

DW,rtr,AFP,dpa / CÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Souda Körfezindeki askeri havaalanı

ABD Girit'e F-35 ve F-15'ler gönderiyor

ABD Girit'e F-35 ve F-15'ler gönderiyor

Yunanistan'daki üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz'deki varlığını hızla artıran ABD, Girit Adasındaki Suda üssüne 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağı gönderiyor. Uçaklara 500 personel eşlik edecek.
Politika
11 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Sözlerini tutmazlarsa NATO üyeliği parlamentodan geçmez"

Politika
19 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Gazeteci Abdurrahman Gök

Gazeteci Abdurrahman Gök'e 1,5 yıl hapis cezası

Gazeteci Abdurrahman Gök'e 1,5 yıl hapis cezası

Hukuk ve Adalet
5 saat önce

"Sonuç asıl İsveç ve Finlandiya'nın yararına oldu"

"Sonuç asıl İsveç ve Finlandiya'nın yararına oldu"

Politika
7 saat önce
Maymun çiçeği deride döküntülere neden oluyor

Maymun çiçeği: Panik yersiz ama tedbir şart

Maymun çiçeği: Panik yersiz ama tedbir şart

Sağlık
7 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı binası

Diyanet İşleri Başkanı ek göstergede zirvede

Diyanet İşleri Başkanı ek göstergede zirvede

Politika
23 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Sinan Ülgen: En büyük kazanan NATO oldu

Sinan Ülgen: En büyük kazanan NATO oldu

Politika
29 Haziran 2022
TBMM Genel Kurulu

Dördüncü İttifak siyasi dengeleri nasıl etkiler?

Dördüncü İttifak siyasi dengeleri nasıl etkiler?

Politika
29 Haziran 2022
Ana sayfaya dön