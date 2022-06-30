Biden: ABD Türkiye'ye F-16 satmalı

Biden, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, söz konusu satışla Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmemesi arasında bir bağlantı bulunmadığını ifade etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden,Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışıyla ilgili açıklamada bulundu.

"(Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz" diyen Biden, söz konusu satışla Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmemesi arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi.

Söz konusu satış ya da modernizasyonu daha önce de desteklediğini belirten ABD Başkanı Biden, "Bunu yapmamam bizim çıkarımıza değil" ifadesini kullandı.

Diğer yandan satışa Kongre'nin de onay vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, kongre üyelerinin bu onayı vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleye Erdoğan da F-16 satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır. Gecikmeden hemen bir heyeti Amerika'ya göndereceğim. Sayın Biden kendinden emin. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım" ifadesini kullandı.

F-16'ların satışı ve modernizasyonu Türkiye ile ABD arasındaki tartışmalı konular arasında bulunuyor. Türk hükümetinin 2017 yılında Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasının ardından ABD hükümeti Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. NATO müttefiki olarak F-35 programının geliştirilmesinde yer alan Türkiye'nin, 100 adet Lockheed Martin üretimi F-35 satın alması öngörülüyordu.

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Türkiye'nin ABD'ye F-35 savaş uçakları için ödediği 1,4 milyar doların geri ödenmemesi ihtimaline karşı alternatif arayışına giren Ankara, geçen yılın sonunda Lockheed Martin üretimi 40 adet F-16 satın alınması ve mevcut 80 uçağın modernizasyonu için gereken ekipman için ABD'ye başvuruda bulunmuştu.

F-16'ların Türkiye'ye satışına kesin olarak karşı çıkan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, olası bir girişimin Kongre tarafından veto edileceğini savunmuştu. Biden yönetimiyse satışa sıcak baktığını dile getirmişti.

Yunanistan'dan 20 F-35 talebi

ABD'den 20 adet F-35 satın almak isteyen Yunanistan ise bu doğrultudaki resmi talebini Washington'a iletti.

NATO zirvesinin ardından gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, birkaç gün önce ilettikleri talebin, çok aşamalı bir sürecin ilk adımı olduğunu söyledi.

İleride ikinci bir parti alımını da mümkün kılacak şekilde ilk olarak 20 adet F-35 satın alma niyetinde olduklarını ifade eden Mitsotakis, uçakların 2027-2028 gibi Yunanistan'a teslim edilmeye başlamasını beklediklerini belirtti.

Mitsotakis, Yunanistan'ın F-35 alımına yönelik planını ilk olarak geçen Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında kamuoyuyla paylaşmıştı.

DW,rtr,AFP,dpa / CÖ,ET