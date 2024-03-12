Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım

Ukrayna için teklif edilen 60 milyar dolarlık yardım paketi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin engeline takılınca Joe Biden hükümeti Kiev'e 300 milyon dolarlık askeri yardımda bulunulacağını açıkladı.

ABD savunma yetkilileri, Pentagon'un son alımlarında tasarruf yaparak Ukrayna için 300 milyon dolar bulmayı başardıklarını söyledi ancak ABD Kongresinin daha fazla yardımı onaylaması gerektiğini de vurguladı.

Ukrayna'ya yapılacak yardım paketi, uçaksavar füzeleri, mühimmat, top mermileri ve zırhlı araçlardan oluşacak.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün Başkan Biden adına Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 300 milyon dolar değerinde silah ve teçhizattan oluşan acil güvenlik yardım paketini açıklıyorum" dedi. Sullivan "Dünya izliyor. Zaman daralıyor ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eyleme geçilmesi gerekiyor" dedi.

Açıklama ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Donald Tusk'ı Beyaz Saray'da ağırladığı sırada geldi.

Üst düzey bir savunma yetkilisi de paketle ilgili "Bu, Ukrayna'ya kısa zamanda içinde ihtiyaç duyduklarının asgari miktarını sağlayacak nispeten küçük bir paket" açıklaması yaptı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi milletvekilleri Demokrat Partili Biden'ın Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım teklifine engel oluyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump da bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması ve iktidara gelmesi halinde Kiev'e olan yardımları kesme ve Rusya'yı savunma harcamalarını artırmayan NATO üyelerini işgal etmeye teşvik etme tehdidinde bulunuyor.

ABD Başkanı Biden ve CIA Direktörü Burns Fotoğraf: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

CIA Direktörü: Zaman tükeniyor

Ukrayna'da başlattığı savaş üçüncü yılına girerken Rusya ülkenin doğusunda saldırılarını sürdürüyor ve bölgeden bir dizi kazanım elde ettiği haberleri geliyor. ABD dış istihbarat servisi CIA'in Direktörü William Burns Kongrede yaptığı konuşmada Ukrayna için zamanın tükenmekte olduğunu söyledi. Burns "Ukranya'nın cesareti ve azmi tükenmiyor, cephaneleri tükeniyor. Bizim de onlara yardım etmek için zamanımız tükeniyor" diye konuştu. ABD istihbaratının Pazartesi günü yayınlanan değerlendirmede Ukrayna savaş sahasındaki "kilitlenmenin Rusya'nın stratejik askeri avantajına olduğu ve ivmenin giderek Moskova lehine değiştiği" kaydediliyor.

Ukrayna'daki savaş Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde Rusya'nın kazanması halinde bir sonraki hedefin kendileri olacağı endişesi yaratıyor. Başbakan Duda Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 3'ü oranına çıkarması gerektiğini belirtti. NATO içinde savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılasının en az yüzde 2'si düzeyinde tutma hedefi var. Polonya ise gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4'ünü ABD ise yüzde 3,5'ini savunmaya harcıyor.

AFP / EC, JD

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