Berlin'deki olayda saldırı şüphesi

Berlin'de insan kalabalığına dalan şahsın Almanya ve Ermenistan vatandaşı olduğu öğrenildi. Bild gazetesi 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın kasti düzenlenmiş bir saldırı olduğunu iddia etti.

Berlin'in batısında işlek bir caddede otomobiliyle insan kalabalığına dalan sürücünün kimliği belli oldu. Berlin Polisi şahsın 29 yaşında Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğunu ve Berlin'de ikamet ettiğini açıkladı. Kurfürstendamm ile Tauentzienstraße arasında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı sayısına dair 8 ila 12 arasında değişen rakamlar telaffuz edildi. İtfaiyenin verdiği bilgilere göre en az 6 kişinin hayati durumu ciddiyetini koruyor.

Hayatını kaybeden kişinin okul öğrencileriyle sınıf gezisinde olan 51 yaşında bir kadın öğretmen olduğu öğrenildi. Öğrencilerin gezi için Almanya'nın Hessen eyaletinden başkent Berlin'e geldiği belirtiliyor.

Şahsın olaydan sonra kaçmaya çalıştığı ve yoldan geçenler tarafından alıkonarak polise teslim edildiği kaydedildi. Polis olayın kaza mı, kasten mi yapıldığını yoksa bir sağlık sorunundan mı kaynaklandığını araştırıyor.

Bild gazetesi soruşturma makamlarında görevli bir kişiden aldığı bilgiye dayanarak olayın kaza değil saldırı olduğu şüphesinin ağırlık kazandığını yazdı. Gazeteye konuşan görevli "Asla bir kaza değil, bir çok sayıda kişiyi hedef alan bir saldırgan, soğukkanlı bir katil" ifadelerini kullandı. Bild, haberinde şahsın eylemin sorumluluğunu üstlendiğine dair bir yazının araçta bulunduğu bilgisine yer verdi. Gazete ayrıca Gor H. adlı şahsın poliste hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: Odd Andersen/AFP

Olayla ilgili ne biliniyor?

İlk bilgilere göre şahıs sabah saat 10.26'da Renault Clio marka otomobiliyle önce Kurfürstendamm ile Rankestraße'nin kesiştiği köşede kaldırıma çıktı ve araçla kaldırımdaki insan grubuna daldı. Buradan kavşağa doğru sürmeye devam etti ve Tauentziestraße üzerinde doğu yönüne 200 metre ilerledi. Marburger Straße'ye geldiğinde aracı tekrar kaldırıma kırarak bir parfümeri mağazasının vitrinine girdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre sürücü hızını kesmedi ve tüm bu olaylar yaklaşık 4 dakika içinde yaşandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olayları "büyük dehşetle" öğrendiğini söyledi ve "Duygu ve düşüncelerim ağır ve çok ağır yaralılarla ve hayatını kaybedenlerde. Ve korkunç şeyler yaşamak zorunda kalanlarda" dedi.

Olayın yaşandığı yerin, 19 Aralık 2016 tarihinde bir TIR'ın noel pazarına bilinçli bir şekilde girerek, 12 kişinin ölümüne yaklaşık 170 kişinin de yaralanmasına neden olan radikal İslamcı terör saldırısı mahaline sadece 150-200 metre mesafede olması dikkat çekmişti.

DW / EC, SSB