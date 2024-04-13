Berlin'deki "Filistin Kongresi"nin iptaline tepki

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Filistin konferansının organizatörleri, bu etkinliğin polis tarafından iptal edilmesini "demokratik hakların" engellenmesi olarak tanımladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün "Filistin Kongresi" adlı konferansın başladıktan iki saat sonra polis tarafından sonlandırılmasının yankıları sürüyor.

Resmi makamlar, üç gün sürmesi planlanan konferansın iptal edilmesine gerekçe olarak İsrail ve Yahudilere yönelik nefret söylemi nedeniyle Almanya'da siyasi faaliyette bulunması yasaklanmış olan Filistinli doktor Gassan Ebu Sitte'nin Tempelhof semtindeki etkinliğe canlı yayınla bağlanmasını göstermişti. Polis, bu kişi konuşurken canlı yayını ve salonun elektriğini kesmişti. Salondaki yaklaşık 250 kişiden de salonu terk etmesi istenmişti.

Konferansın organizatörlerinin avukatı Nadija Samour, Berlin'de bugün düzenlediği basın toplantısında, polisin tamamen orantısız bir karar aldığını ve demokratik hakların engellendiğini savundu.

Polisin daha hafif önlemlere başvurabilecekken bu yolu tercih etmediğini belirten Samour, polisin de kabul ettiği üzere etkinlikte suç teşkil edecek bir açıklamada bulunulmadığını söyledi.

Organizatörlerin Ebu Sitte'nin siyasi yasaklı olduğunu bilmediğini ve etkinlikten kısa süre önce bundan haberdar olduklarını aktaran Samour, polisin eyleminin yasa dışı olduğunu iddia etti.

Polis sözcüsü, Alman makamlarının "böylesi antisemit, şiddet yücelten ve Holokost'u inkar eden konuşmaların etkinlikte de tekrar edilebileceği" tehlikesini gördüğünü ve alınan kararın bu nedenle sadece Cuma günü için değil, Cumartesi ve Pazar günü için de geçerli olduğunu belirtti.

Polisin aldığı karar, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"Berlin polisinin Filistin Kongresi'ne izin vermemesinin doğru ve gerekli olduğunu" belirten Faeser, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamcı propaganda ve Yahudilere yönelik nefret söylemine müsamaha göstermeyiz" dedi.

"Filistin Kongresi" adlı etkinliğe katılanlar polisin konferansı sonlandırmasına tepkili Fotoğraf: Joerg Carstensen/dpa/picture alliance

Berlin'de protesto

Alman emniyeti, Berlin'de Cumartesi günü bin 500 kişilik bir protesto gösterisi düzenlenmesi için polis izni alındığını duyurdu.

Berlin polisi bu nedenle konferansın yapılması planlanan binada geniş güvenlik önlemleri aldı. Alman emniyeti normal şartlarda konferansın ikinci günü için yaklaşık 900 polis görevlendirmeyi planlıyordu.

Berliner Zeitung'un haberine göre, bugün Alexanderplatz'da toplanan bin civarında kişi, konferansın iptalini protesto etti. Gazetenin haberinde, aynı bölgede yaklaşık 20 kişinin de karşı protesto düzenlediği aktarıldı.

Ebu Sitte: Filistinlilerin sesini kesmek istiyorlar

Samour konferanstan kısa süre önce Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin bu etkinliğin düzenlenememesi için kasıtlı olarak bürokratik engeller çıkardığını öne sürmüştü. Samour, Ebu Sitte'yle ilgili olarak da "Gazze'de bir süre halkın sağlığı için Şifa Hastanesi'nde doktor olarak çalışan ana konuşmacı Gassan Ebu Sitte'nin havaalanında tutulduğunu duyduk, ülkeye girişinin engellendiği belirtiliyor. Bunun için hiçbir yasal temel ve sebep yok. Ebu Sitte, Glasgow Üniversitesi'nde dekan. Tehlikeli bir insan olduğunu ya da şiddeti teşvik eden bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi" ifadelerini kullanmıştı.

Ebu Sitte de bugün yaptığı açıklamada, "Berlin Havalimanı'na vardığımda durduruldum ve sorgulanmak üzere 3,5 saat tutuldum. Bana, nisan ayının geri kalanı boyunca Alman topraklarına giremeyeceğim ve Almanya dışından da olsa canlı bağlantıyla ya da görüntülü mesajla kongreye katılmayı denememem gerektiği söylendi" dedi. AA'ya konuşan Ebu Sitte, "Bunun arkasında yatan sebep şu: Filistinlilerin sesini kesmek istiyorlar. Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'nın İsrail'in soykırım suçlarına ortak olduğu yönünde söyledikleri doğru. Kanıtları yok etmeye çalışıyorlar, görgü tanıklarını susturmaya çalışıyorlar. Almanya'nın yapmaya çalıştığı şey bu" iddiasında bulundu.

"Filistin Kongresi" etkinliğinin organizatörleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Alman hükümetinin bu ülkeye verdiği desteğe tepki gösteriyordu.

DW,dpa/CÖ,HT

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