Berlin'deki diplomatların trafik suçları arttı

Berlin'deki yabancı diplomatların işlediği trafik suçlarında bir yılda yüzde 10 artış yaşandı. Polis Sendikasına göre bazı diplomatlar sahip olduğu dokunulmazlığı, bir nevi kural tanımamazlık ehliyeti olarak görüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan yabancı diplomatların işlediği trafik suçlarında, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 10 artış kaydedildiği bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın ilgili sorusuna yanıt veren Berlin Polisi, yabancı ülkelerin başkentteki resmi temsilciliklerinde görevli diplomatların sorumlu olduğu trafik suçlarının sayısının 2023'te 16 bin 615'e yükseldiği duyuruldu. Bu sayı 2022 yılında 15 bin 110 olarak kaydedilmişti.

Tagesspiegel gazetesinin, Polis'in açıklamasından önce yaptığı konuyla ilgili habere göre, trafik kurallarını en fazla ihlal eden diplomatlar, bir yılda 1055 ihlal ile ABD'liler oldu. İkinci sırada 826 ihlal ile Suudi Arabistanlı diplomatlar, üçüncü sırada ise 587 trafik kuralı ihlali ile Iraklılar yer aldı.

Benjamin Jendro Fotoğraf: DW/V. Esipov

Diplomatlar sahip oldukları dokunulmazlık statüsü sebebiyle, trafikteki kural ihlalleri sebebiyle cezalandırılamıyor. Berlin Polisi, söz konusu dokunulmazlıktan dolayı Berlin eyaletinin geçen yıl 379 bin 10 euro para cezası kesemediğini bildirdi.

Alman Polis Sendikası (GdP) Sözcüsü Benjamin Jendro, X hesabından yayınladığı mesajda, diplomatların dokunulmazlıklarını giderek artan oranda, trafikte kural tanımazlık için bir nevi ehliyet olarak kullandığını ifade etti. Diğer yandan Alman diplomatların da yabancı ülkelerde dokunulmazlıktan faydalandığını belirten Jendro, "Bazı ülkelerde, oradaki despotun keyfine göre 70 euro hatalı park cezasından çok daha farklı cezalardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

dpa/ET,JD

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