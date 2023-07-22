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Berlin'de rengarenk onur yürüyüşü

41 dakika önce

Her yıl LGBTİ+ hakları için düzenlenen onur yürüyüşü Christopher Street Day (CSD) Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün kutlanıyor. Etkinliğe yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

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CSD 2023 Berlin yürüyüşü - (22.07.2023)
Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture allaince

Her yıl LGBTİ+ hakları için düzenlenen onur yürüyüşü Christopher Street Day (CSD), Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün kutlanıyor. Bu yıl 45.'si düzenlenen ve "Onların sesi ol - bizim de! Daha çok empati ve dayanışma için!" sloganıyla şehrin içinde yedi kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde Nasyonal Sosyalizm rejim tarafından katledilen eşcinseller anıldı. Yetkililer etkinliğe yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Berlin Hükümet Eden Belediye Başkanı Kai Wegner, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Berlin çeşitliliğini kutluyor, ayrımcılığa, nefrete ve dışlamaya karşı duruyor" diyerek, "Kenti nasıl sevdikleri ve neye inandıkları farketmeden herkes için güvenli bir hale getirmeye kararlı olduklarını" belirtti.

Almanya, Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas ve Berlin Hükümet Eden Belediye Başkanı Kai Wegner, başkent Berlin'de yapılan CSD 2023 etkinliğine katılan isimler arasındaydı - (22.07.2023)
Bärbel Bas (sağdan dördüncü) ve Kai Wegner (sağdan üçüncü)Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Almanya Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas'ın yanı sıra pek çok politikacı yürüyüşün açılışında yer aldı. 

Bärbel Bas, günün önemine ilişkin konuşmasında, "Özgür, çeşitli, çok yönlü bir toplum için açık bir örnek olmalıyız. Çok yol aldık ancak hala yapılacak çok şey var. Birbirimizi savunmalı, ayrımcılığa karşı birlikte durmalı ve tavır almalıyız" ifadelerini kullandı.

CSD Berlin 2023 yürüyüşüne katılan bazı kişiler - (22.07.2023)
CSD Berlin 2023Fotoğraf: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Adını Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York City kentindeki Greenwich Village'da yer alan Christopher Street'ten alan Christopher Street Day (CSD), LGBT+ (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) hakları ve eşitlik için dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bir etkinlik.

28 Haziran 1969'da bu sokakta, Stonewall Inn adlı eşcinsel barında yapılan polis baskınına karşı halkın başkaldırısı, LGBT+ hareketinin temel kilometre taşlarından biri olarak kabul edilir.

Ellerinde pankartlar ve gökkuşağı desenli bayrakları ile CSD Berlin 2023 yürüyüşüne katılan kişiler - (22.07.2023)
CSD Berlin 2023Fotoğraf: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Berlin, Almanya'da CSD'nin özellikle büyük ve etkileyici bir şekilde kutlandığı şehirlerden biri. Berlin CSD, her yıl Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının başında gerçekleşiyor.

 

epd,dpa / AI,ET

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