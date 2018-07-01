Berlin'de koalisyon ortakları arasında mülteci krizi

Avrupa Birliği (AB) zirvesinde mülteci politikasına ilişkin çıkan kararlara ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önerisine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den itiraz geldi. Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Seehofer'in, zirvede alınan kararların mülteci krizinin çözümünde etkili olmayacağını savunduğu bildirildi.

Seehofer, CSU yönetiminin Pazar günü Münih'te yaptığı toplantıda AB zirvesinde alınan kararların partisinin taleplerini karşılamadığına işaret ederek bu tutumu ile Merkel'e açık şekilde cephe almış oldu. Seehofer, bir AB ülkesinde kayıt altına alınan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor.

Seehofer'in Merkel’in mültecilere yönelik Cumartesi günü sunduğu öneriyi de reddettiği belirtildi.

Mülteci sorununa Avrupa çapında çözümü savunan Merkel, AB ülkelerinde kayıtlı olan, ancak Almanya'ya gelen mültecilerin yeni kurulacak merkezlerde tutulması önerisini getirmişti. Mültecilerin Almanya’ya gelmesinin ardından haklarında yerleştirme veya geri gönderme kararının verileceği bu merkezlerde işlemlerin hızlandırılması öngörülüyor.

Merkel’den uyarı

Merkel'in Pazar akşamı CDU yönetimi ile yaptığı toplantıda mülteci sorununa ulusal düzeyde alınacak tedbirlerin AB ülkeleri ile yaptığı müzakerelerde durumunu zayıflatacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı. Merkel’in, Almanya’nın tek taraflı tedbirleri uygulamaya başlaması halinde, bu görüşmeleri devam ettirmenin zor olacağını söylediği belirtildi.

Merkel, Cumartesi günü koalisyon ortaklarına gönderdiği mektupta bir AB ülkesinde kayıtlı bulunan sığınmacıların bu ülkeye geri gönderilmesinin hızlandırılması için 14 ülke ile anlaşmayı garantilediğini bildirmişti.

Merkel, parti yönetimi ile toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada da AB zirvesinde alınan kararların CSU’nun taleplerini karşılacağı görüşünü dile getirmişti. Merkel, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, “Aldığımız kararların tamamı aynı etkiyi yaratacak şekilde. Bu benim kişisel görüşüm. Elbette kararı CSU verecek” diye konuşmuştu. Merkel aynı zamanda Seehofer'in Almanya'nın sığınmacıları sınırdan geri çevirme önerisine karşı olduğunu tekrarlayarak AB'nin bu konuda ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulamıştı.

AB zirvesinden çıkan kararlar

AB zirvesinde geçen cuma günü mültecilere yönelik siyaseti sertleştiren kararlar alındı. Dış sınırların korunmasını hedefleyen AB, Kuzey Afrika ülkelerinde sığınmacılar için kabul merkezleri kurulmasını planlıyor. Bunun yanı sıra denizden kurtarılan sığınmacıların üye ülkelerde oluşturulacak “kontrol merkezlerine” gönderilmesi öngörülüyor.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe