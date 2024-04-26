Berlin'de Filistin yanlısı protestoculara polis müdahalesi

Alman polisi Nisan ayı başından bu yana Berlin'deki Başbakanlık binası önünde kurulan Filistin yanlısı bir protestocu kampına müdahale etti.

Kampta bulunan protestocular Almanya'nın İsrail ordusuna silah sevkiyatına son vermesini ve Filistin dayanışma hareketinin "kriminalize edilmesine" son verilmesini talep ediyordu. Aynı zamanda atölye çalışmaları da yapılan kampta yaklaşık 20 kişinin barındığı 20 çadır bulunuyordu.

Protesto organizatörü Jara Nassar DW'ye yaptığı açıklamada "Almanya silah ihracatına son vermeli ve İsrail soykırımına, açlığa, ablukaya, bombalamaya olanak sağlamayı bırakmalıdır" dedi ve ekledi: "Bu artık sona ermeli."

Polis, protestocuların yeşil alanların korunması gibi kısıtlamaları defalarca ihlal ettiklerini belirterek buna ilaveten nefrete teşvik, anayasaya aykırı semboller ve yasak sloganlar kullanmak gibi suçlar işlediklerini söyledi.

Polis Sözcüsü Anja Dierschke "Kamu güvenliği ve düzeni önemli ölçüde risk altında olduğu için" bu noktada toplanmanın korunmasının güvence altına alınamayacağını belirtti.

Protestocular ne diyor?

Protesto organizatörü Jara Nassar iki haftadır burada bulunduklarını belirterek söyle konuştu: "Barışçıl davrandık ancak her gün bize en aptalca kısıtlamaları getiren polis tarafından taciz edildik."

Nassar Almanca ve İngilizce dışındaki dilleri kullanmalarının polis tarafından engellendiğini belirterek "Dualarımızı, şarkılarımızı, atölye çalışmalarımızı suç saydılar ve şimdi de resmi gerekçeleri çimenlere zarar veren bir kanepemizin olması... Almanya'da çimlere zarar vermek soykırım yapmaktan daha kötü" şeklinde konuştu.

Polis protestocuları teker teker uzaklaştırdı Fotoğraf: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Nassar Almanya'da Filistinle dayanışma gösterenler için "konuşma ve toplanma özgürlüğü" olmadığını söyledi.

Berlin polisinden şiddet açıklaması

Öte yandan Berlin polisi kampı boşaltma çabalarının barışçıl bir şekilde başladığını ancak 150 polis memuru çadırları kaldırmaya başlayınca daha fazla kişinin dayanışma içinde protestoculara katıldığını ve yaklaşık 100 kişinin bir araya gelerek ayrılmayı reddettiğini söyledi.

O noktadan itibaren polislerin protestocuları teker teker taşıdıkları ancak hepsini tahliye edemedikleri kaydedildi.

Polis Sözcüsü polis şiddetine dair DW'ye yaptığı açıklamada "Eğer insanlar ayrılmaları yönündeki çağrılara uymazlarsa, ayağa kalkmaya hazır değillerse, taleplere uymazlarsa, o zaman birkaç meslektaş harekete geçecek ve o kişiyi taşıyacaktır. Bu, kanun tarafından korunan zorlayıcı bir tedbirdir" şeklinde konuştu.

DW muhabiri Matthew Moore Berlin'den bu habere katkıda bulundu.

AFP, dpa, DW / SSB, EC