Berlin: Yunanistan AB hukukunu ihlal etmiyor

Alman hükümeti, Yunanistan-Türkiye sınırında insan hakları ihlalleri yaşandığı, bölgede Avrupa Birliği hukukunun ihlal edildiği ve Almanya'nın da buna göz yumduğu yönünde gelen eleştirileri geri çevirdi.

Alman hükümetinin bugün düzenlenen olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü, Yunanistan'ın Türkiye sınırında bekleyen sığınmacıların geçişine izin vermemesinin Avrupa Birliği yasalarının uygulama dışı kaldığı anlamına gelmediğini söyledi. Sözcü, bölgede düzenin tekrar sağlanmasıyla normal uygulamaya geri dönülebileceğini belirtti.

Sözcü, "Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk devre dışı bırakılmadı, ancak unutulmasın binlerce kişi sınıra akın edip zorladığında, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalıştığında oluşan olağanüstü bir durumdur" diye konuştu.

İçinde bulunulan durumun tesadüfen olmadığını da vurgulayan sözcü, Ankara'yı kastederek mültecilerin siyasete malzeme yapıldığını da belirtti. Sözcü, böyle olağanüstü durumlarda sınırda düzenli geçiş yapılıp yapılmadığından önce başka önlemlerin alınması gerektiğini de söyledi.

Sınırda hukuka aykırı uygulama yok

Yunanistan-Türkiye sınırının Yunanistan tarafında AB'nin sınır koruma ajansı Frontex kapsamında Alman güvenlik güçleri de görev yapıyor. Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü de Alman polisinin hukuka aykırı uygulamalara tanık olup olmadığı veya plakasız resmi araçlar görüp görmediği sorusu üzerine "Hayır, bildiğimiz kadarıyla yok. Zaten bizim güvenlik güçlerimiz, hukuka aykırı uygulamalar olması halinde buna uymak zorunda olmadığı gibi, itiraz etme hakkına da sahip" cevabını verdi.

Son günlerde Yunanistan topraklarına geçmeyi başarıp iltica talebinde bulunan sığınmacıların başvurularının da reddedildiği ve plakasız resmi araçlar tarafından alınıp başka yere götürüldüğü yönünde haberler yayınlanmıştı. Alman hükümeti ise Yunanistan sınırında görev yapan 60 kadar Alman polisi bulunduğunu, onların bulunduğu ülkedeki emir komuta zinciri içerisinde görev yapsa da hukuka aykırı emirlere uymak zorunda olmadığını vurguluyor. Bu temel prensibin bütün yurtdışı misyonlar için geçerli olduğu vurgulanıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert

Yunanistan sınırındaki durum görüşülecek

Berlin'deki haftalık basın toplantısında konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Yunanistan sınırındaki durumun Pazar günü yapılacak federal koalisyon komisyonu toplantısında ele alınacağını duyurdu. Seibert, Avrupa Birliği yasalarının bütün üye ülkeler için geçerli olduğunu vurgularken, kanunlara uyulup uyulmadığını denetlemenin de AB Komisyonu'nun görevi olduğunu kaydetti.

Seibert ayrıca Almanya'nın Yunanistan'ı sınırda sadece desteklemeyi istediğini, AB içişleri bakanları zirvesinde bu konuda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin istikrarlı hale getirilmesini kararı alındığını da kaydetti.

Öte yandan Almanya'daki bazı eyalet hükümetlerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının reşit olmayan ve yalnız başına Yunanistan'da olan sığınmacı çocukların alınması yönündeki talepleri konusunda ise federal hükümet açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bugün düzenlenen basın toplantısında konunun pek yakında AB düzeyinde ele alınacağı açıklandı, ancak önceliğin şimdilik AB sınır güvenliğinin sağlanması olduğu bildirildi.

AFP, dpa/ ETO, HS

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