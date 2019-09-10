 Berlin-Pekin hattındaki Hong Kong gerilimi tırmanıyor | ALMANYA | DW | 11.09.2019

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ALMANYA

Berlin-Pekin hattındaki Hong Kong gerilimi tırmanıyor

Pekin Yönetimi, Hong Konglu aktivist Wong'u ağırlaması nedeniyle Alman büyükelçisini bakanlığa çağırarak Almanya'yı protesto etti. Başbakan Merkel ise Çin'e Hong Kong'da insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

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Almanya ile Çin arasında, Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong’ın Berlin ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi nedeniyle baş gösteren gerilim tırmanıyor.

Protesto girişimi

Çin’in Berlin Büyükelçisi Wu Ken, bugün düzenlediği basın toplantısında, Hong Konglu Wong’un Almanya’da ağırlanması ve Maas ile görüşmesi nedeniyle, Pekin’deki Alman Büyükelçi Clemens von Goetze’nın dışişleri bakanlığına çağırıldığını ve Çin’in tepkisinin kendisine iletildiğini açıkladı.

"Alman dostlarımızdan Hong Kong’daki gelişmelere adil bir şekilde yaklaşmasını, Hong Kong’daki istikrar ve refahı desteklemelerini bekliyoruz" diyen Çin büyükelçisi, Berlin'i ziyaret eden aktivist Wong'u "toplum içerisinde gerilim yaratmak, nefreti ve şiddeti körüklemekle" suçladı, Hong Kong’daki protestolarda da dış güçlerin müdahalesi olduğu yönünde ellerinde "yeterli kanıt" olduğunu savundu.

Hong Kong’un Çin’in bir parçası olduğunu, Çin’in egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran büyükelçi Wu Ken ayrıca Alman siyasetçilere, "Hong Kong ve Çin’in içişlerine karışmamayı tavsiye ettiğini" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel’den insan hakları vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Pekin Yönetimi’ne Hong Kong’da insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Merkel, bugün Federal Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında geçen hafta yaptığı Pekin ziyaretini hatırlattı ve  bu ziyaret sırasında Çin Yönetimine, "İnsan haklarının korunması bizim vazgeçilmezdir" mesajını verdiğini açıkladı. Merkel bunun Hong Kong için de geçerli olduğunun altını çizerken, Almanya’nın Çin ile sadece ekonomi alanında değil hukuk devleti ve insan hakları hakkında da diyalog içerisinde olmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Hong Kong gerilimi Berlin’e taşındı

Bu arada Çin büyükelçisinin başkent Berlin’deki basın toplantısından birkaç saat önce Hong Konglu demokrasi yanlısı aktivist Wong, Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek Almanya’dan Hong Kong’daki demokrasi yanlılarına destek istedi.

Almanya'da "göz yaşartıcı gaz yerine özgürlüğü soluyabildiğini" söyleyen 22 yaşındaki aktivist, Hong Kong’da polisin uyguladığı şiddeti anlattı.

Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong

Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong

"Susmayacağız"

"Hong Kong, yaşamakta olduğumuz yeni Soğuk Savaş’ın Berlin’i konumunda" diye konuşan Wong, Hong Kong’un polis devletine dönüşmemesi için mücadele yürüteceklerini aktararak "Biz asla susmayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Joshua Wong, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini, Hong Kong’daki polis şiddetini kınamaya çağırdı.

Wong'un pazar akşamı Almanya’ya gelmesi, pazartesi akşamı da Bild gazetesi tarafından Berlin’de düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaparak Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi Pekin’in sert tepkisine yol açmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying dün bir açıklama yaparak Almanya’yı "Çin’in egemenliğine saygısızlık ve içişlerine müdahale" ile suçlamış, Alman Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti. Alman dışişleri, sivil toplum temsilcileriyle görüşmelerin çok olağan bir durum teşkil ettiğine dikkat çekerek, Alman hükümetinin her daim düşünce özgürlüğü için angajman üstlendiğini vurgulamıştı.

Reuters, dpa, DW / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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