 Berlin, Paris ve Londra′dan Tahran′a nükleer füze suçlaması | DÜNYA | DW | 05.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Berlin, Paris ve Londra'dan Tahran'a nükleer füze suçlaması

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran’ı nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip balistik füze geliştirmekle suçladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamayı “ümitsiz bir yalan” olarak tanımladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, İran'ın füze denemeleriyle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Mektupta İran'ın eylemlerinin 2015 tarihli nükleer anlaşmanın dayanağı olan BM kararıyla "uyumlu olmadığı" ifade edildi.

Guterres'e gönderilen mektupta sosyal medyada Nisan ayında paylaşılan ve yeni bir Şebab-3 orta menzilli balistik füze türünün uçuş testine ait olduğu düşünülen görüntülere atıfta bulunuyor. Söz konusu füzenin "teknik olarak nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğu" belirtiliyor.

Üç Avrupa ülkesinden gönderilen resmi mektupta ayrıca yıl içerisinde üç füze denemesi yapıldığına dikkat çekildi. Bunlar arasında Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin 2 Ağustos tarihinde denediği Borkan-3 tipi orta menzilli balistik füze de sayıldı. Söz konusu füzenin teknik olarak İran'ın Suriye’de kullandığı Kıyam-1 füzesinden türetildiği belirtilerek bunun "İran’ın füze programıyla Yemen'de balistik füzelerin kullanılması arasındaki bağlantıyı" ortaya koyduğu ifade edildi.

Mektupta tüm bunların "İran balistik füze teknolojisindeki gelişmelerin uzun dizisi içindeki en son" örnekler olduğu belirtildi.

İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Almanya, Fransa, ve İngiltere'nin mektubuna Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.  Zarif mektubun üç Avrupa ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın asgari gereklerini yerine getirme konusundaki "sefil yetersizliklerini örtmek için başvurdukları ümitsiz bir yalan" olduğunu söyledi.

Zarif "Eğer E3 (Almanya, Fransa, İngiltere) bir nebze olsun küresel güvenirliğe sahip olmak istiyorsa, ABD'nin zorbalığı karşısında boyun eğmektense bağımsız hareket etmeye başlayabilirler" ifadelerini kullandı.

İran nükleer füze geliştirme planları olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Tahran nükleer programının barışçıl enerji üretimi ve tıbbi amaçlı olduğunu iddia ediyor.

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Daimi Üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin), Almanya ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma Tahran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşısında nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetiminin mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve ekonomik yaptırımları yürürlüğe sokması üzerine İran da anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden adım adım vazgeçmeye başladı.

dpa/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Berlin'den Washington'a İran reddi

ABD'nin İran'a yönelik sert yaptırımlar uygulaması yönünde Almanya'ya yaptığı çağrıya Berlin'den bir kez daha ret yanıtı geldi. (27.11.2019)  

AB'den İran'a yaptırım uyarısı

İngiltere, Fransa, Almanya ve AB, İran'ın Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmeye başlamasıyla kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı hareket ettiğini belirterek bu adımından vazgeçmesini istedi. (12.11.2019)  

BM İran'ın "nükleer" ihlalini doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini doğrulayarak, Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarında geldiği noktayı açıkladı. (11.11.2019)  

İran’dan AB ülkelerine nükleer baskı

İran, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmadan uzaklaşmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı, Fordo tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna başlanacağını duyurdu. (05.11.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Deutschland USA Flagge

Berlin'den Washington'a İran reddi 27.11.2019

ABD'nin İran'a yönelik sert yaptırımlar uygulaması yönünde Almanya'ya yaptığı çağrıya Berlin'den bir kez daha ret yanıtı geldi.

Was der neueste Schritt des Iran beim Atomdeal bedeutet

AB'den İran'a yaptırım uyarısı 12.11.2019

İngiltere, Fransa, Almanya ve AB, İran'ın Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmeye başlamasıyla kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı hareket ettiğini belirterek bu adımından vazgeçmesini istedi.

G7-Gipfel in Frankreich Jawad Zarif

G7 Zirvesi'ne Cevad Zarif sürprizi 26.08.2019

Fransa’daki G7 Zirvesi'ne sürpriz konuk İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ziyareti damgasını vurdu. Ziyareti planlayan Macron, nükleer anlaşma ile ilgili ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO'nun yeni rakibi: Çin

NATO’nun İngiltere’deki zirvesinin sonuç bildirgesinde Çin’den hem mücadele edilmesi gereken bir sorun, hem de bir fırsat olarak söz ediliyor. İttifak bundan böyle Pekin’i daha fazla mercek altına alacak.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  