Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Filistin yanlısı gösteri

Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protesto gösterisinde İsrail'in Gazze'deki eylemleri kınandı.

Polis yaklaşık 90 kişinin Cuma günü öğle saatlerinde Mitte kampüsünün iç avlusunda izinsiz bir oturma eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Binanın önünde bekleyenlerle birlikte gösteriye yaklaşık 150 kişinin katıldığı belirtildi. Göstericilerin çoğunun, omuzlarında Filistin ile özdeşleşen puşi taşıdığı görüldü.

Prof. Julia von Blumenthal Fotoğraf: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Humboldt Üniversitesi Rektörü Prof. Julia von Blumenthal da gösterinin yapıldığı avluya gelerek, protestocularla görüştü. Bir pankartta, "Adaletsizlik hak haline gelirse, direniş de görev haline gelir" yazısı dikkat çekerken, bir diğer pankartta, "Spree'den (Berlin'den geçen nehrin adı) denizaşırı ülkelere, halk dayanışma içinde yükselecek" ibaresi yer aldı. Ayrıca göstericiler, "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Almanya'nın diğer kentlerindeki üniversitelerde de benzer şekilde protesto eylemleri için çağrılar yapılıyor. Cuma akşamı Köln Üniversitesi'nin arkasındaki yeşil alanda bir gösteri gerçekleştirileceği duyuruldu.

ABD'de 2 bin gösterici gözaltına alındı

İki haftayı aşkın bir süredir ABD'deki birçok üniversitede İsrail'in Gazze Şeridi'nde İslamcı Hamas'a karşı yürüttüğü askeri operasyona karşı gösteriler düzenleniyor. Bu gösterilerde Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma mesajları veriliyor.

ABD basında yer alan haberlere göre şimdiye kadar üniversitelerdeki gösterilere katılan yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Protestolar çoğunlukla üniversitelerin ve şirketlerin İsrail ile mali ilişkilerini kesmeleri talebi etrafında şekilleniyor. Gösterilere yönelik tepkiler ise antisemitizm ve terör örgütü Hamas'ı önemsizleştirdiği gerekçesiyle dile getiriliyor.

dpa / TY,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?