Belarus güzergahından Almanya'ya sığınmacı geçişleri artıyor

Belarus-Polonya güzergahından Almanya'ya giren sığınmacı sayısı artıyor. Almanya Federal Polis Teşkilatı, Ağustos ayından bu yana 4 bin 300'ün üstünde kişinin bu rota üzerinden Almanya'ya giriş yaptığını ve ağırlıklı olarak Irak, Suriye, Yemen ve İran kökenli olan bu sığınmacıların, Brandenburg, Saksonya ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yoğunluk yarattığı bildirildi.

Resmi verilere göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Belarus güzergahından Almanya'ya 26 kişi giriş yaparken bu sayı Ağustos ayında 474'e ve Eylül ayında bin 914'e yükseldi. Bu ay ise 11 Ekim itibarıyla bu sayının geçildiği ve Belarus üzerinden bin 934 kişinin Almanya'ya geldiği kaydedildi.

"Durum dramatik değil ama ciddi"

Özellikle Brandenburg eyaletinde mülteci kabul merkezlerinin dolduğu belirtiliyor. Eisenhüttenstadt Yabancılar Dairesi Direktörü Olaf Jansen, şu an eyaletteki çeşitli merkezlerde 2 bin 600 kişinin barındırıldığını, normalde 3 bin 500 kişilik kapasitenin ısıtmalı çadırlarla 4 bin 600'e çıkarıldığını bildirdi. Durumun dramatik değil, ama ciddi olduğunu belirten Jansen, koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinaların koordinasyonunda zorluk yaşandığını belirtti. Kalacak yer sayısının daha da artırılması gerekeceğini kaydeden Jansen, sığınmacı akınını durdurmaya yönelik bir çaba görmediklerini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe soktuğu sertleştirilmiş yaptırımlara tepki olarak sığınmacıların Polonya ve Baltık ülkelerine geçişini engellemeyeceğini duyurmuştu. Pek çok AB ülkesi Lukaşenko'yu, kriz bölgelerinden gelen sığınmacıları organize bir şekilde AB dış sınırlarına taşımakla suçluyor. AB ülkeleri Polonya, Letonya ve Litvanya'nın sınırlardaki önlemleri artırmalarına rağmen binlerce kişi insan kaçakçılarının da yardımıyla AB sınırlarına girmeyi başarıyor.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe