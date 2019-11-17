 Beethoven 250 yaşında | ALMANYA | DW | 17.12.2019

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ALMANYA

Beethoven 250 yaşında

Ünlü Alman besteci Beethoven'in 250. yaş günü kutlamaları sanatçının doğduğu kent olan Bonn'da başladı. Etkinlikler Almanya çapında bir yıl sürecek.

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Dünya müzik tarihinin en önemli ve ünlü bestecilerinden Ludwig van Beethoven'in doğumunun 250. yıl dönümü kutlamaları sıra dışı bir konserle başladı. Sanatçının doğum yeri Almanya'nın Bonn kentindeki Opera Evi'nde düzenlenen iki saatlik konser, salonu tamamen dolduran yaklaşık bin seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Şef Dirk Kaftan yönetimindeki Bonn Beethoven Orkestrası

Şef Dirk Kaftan yönetimindeki Bonn Beethoven Orkestrası

Orkestra şefi Dirk Kaftan yönetiminde Beethoven Orkestrası tarafından seslendirilen  konserde, Beethoven'in "Koro Fantezisi" olarak da bilinen Opus 80 farklı bir düzenleme ile çalındı. Piyanist Olivia Trummer'in, eserin girişini caz formunda çaldığı konserde Çekya'dan Brno Filarmoni Korosu da yer aldı.

Etkinliğe katılan Almanya Kültür ve Medya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, 17 Aralık 1770 tarihinde Bonn'da vaftiz edilen ve büyük olasılıkla bu olaydan bir gün önce doğduğu düşünülen Ludwig van Beethoven'in, "vizyoner, hümanist ve Avrupalı kimliğine inanan biri" olduğunu ifade etti.

Almanya Kültür ve Medya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters

Almanya Kültür ve Medya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters

Grütters, Beethoven'in bugüne dek gerek 19. yüzyıl milliyetçi akımları, gerek nasyonal sosyalistler ve gerekse soğuk savaş ideologları tarafından kendi fikirlerine alet edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, bu tavrın "Avrupa birliğinin babasına" layık bir tutum olmadığını ve Beethoven'in müziğinin bugün insanlar için bir güç ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

"Beethoven'i yeniden keşfetmek" sloganıyla 300'ü sadece Bonn'da olmak üzere Almanya çapında bir yıl boyunca konserler ve farklı etkinlikler düzenlenecek.

KNA / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Resimlerle Beethoven  

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