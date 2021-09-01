Beethoven, Ludwig Van

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Klasik müziğin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Alman besteci.
Beethoven, 1770 yılında Almanya'nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kendi döneminde müziğin devrimci isimlerinden biri olarak kabul edilen Beethoven hayatının büyük bir kısmını Viyana'da geçirdi ve 1827 yılında bu kentte vefat etti. Bonn'da her yıl Beethoven anısına bir müzik festivali düzenlenmektedir. DW Türkçe'nin Beethoven ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye'nin ünlü müzik topluluğu Kardeş Türküler ile Almanya'nın Bonn Beethoven Orkestrası müzikle köprüler kurmaya devam ediyor. Bonn'da verdikleri konserde Ulvi Cemal Erkin'in de eserleri yer aldı. DW Türkçe konser öncesinde Kardeş Türkülerle buluştu...
Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Küresel Medya Forumu'na katılanlar bir grup sanatçının sürpriziyle karşılaştı. Bu tarz toplantılara yaptıkları "ani müzik baskınlarıyla" bilinen Alman WDR korosunun üyeleri, bir oturum sırasında kimsenin beklemediği bir anda Beethoven'ın 9'uncu senfonisi seslendirdi. Sanatçıların bu flash mob'u büyük beğeni topladı.
Ünlü Türk besteci Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü 17 Aralık 2016 günü Bonn’da düzenlenen törenle aldı. Konser kapsamında Aşık Veysel anısına bestelediği "Kara Toprak" eserini seslendiren Say bu parçayı Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere adadı. Gecenin ayrıntıları Esin Özbanazı’nın haberinde.