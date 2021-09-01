Beethoven, Ludwig Van

Klasik müziğin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Alman besteci.

Beethoven, 1770 yılında Almanya'nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kendi döneminde müziğin devrimci isimlerinden biri olarak kabul edilen Beethoven hayatının büyük bir kısmını Viyana'da geçirdi ve 1827 yılında bu kentte vefat etti. Bonn'da her yıl Beethoven anısına bir müzik festivali düzenlenmektedir. DW Türkçe'nin Beethoven ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.