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Beethoven, Ludwig Van

Klasik müziğin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Alman besteci.

Beethoven, 1770 yılında Almanya'nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kendi döneminde müziğin devrimci isimlerinden biri olarak kabul edilen Beethoven hayatının büyük bir kısmını Viyana'da geçirdi ve 1827 yılında bu kentte vefat etti. Bonn'da her yıl Beethoven anısına bir müzik festivali düzenlenmektedir. DW Türkçe'nin Beethoven ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Zu sehen: Zeynep Gedizlioglu, Komponistin. Co: Dan Safier. Das Bild darf für die Berichterstattung kostenfrei benützt werden.

Zeynep Gedizlioğlu: "Müziğin kendisinin bir cinsiyeti yok" 01.09.2021

Almanya'da hatırı sayılır ödüllerin sahibi olan besteci Zeynep Gedizlioğlu, Beethoven Festivali'ne ikinci kez konuk oldu. Gedizlioğlu, kadın sanatçılara desteğin "trend haline gelmeden'' devam etmesi gerektiği görüşünde.
Ensemble mit Zeitzeugen auf der großen Leinwand projiziert . FIDELIO von Ludwig van Beethoven MUSIKALISCHE LEITUNG: Dirk Kaftan / REGIE: Volker Lösch / BÜHNE: Carola Reuther / KOSTÜME: Alissa Kolbusch / LICHT: Max Karbe / CHOREINSTUDIERUNG: Marco Medved / DRAMATURGIE: Stefan Schnabel, Bernhard Helmich Premiere: 1. Januar 2020, OPERNHAUS

Beethoven'ın Fidelio'su Türkiye'deki siyasi tutukluları anlattı 07.01.2020

Bonn Tiyatro ve Operası, Beethoven’ın Fidelio adlı operasını Türkiye’deki siyasi tutuklulara adadı. Ahmet Altan’dan Demirtaş’a tutukluların serbest bırakılması talep edilirken Merkel'e yollanacak kartpostallar dağıtıldı.
GERMANY, BONN - MAY 14: Our Ludwig, the citizen action for the 250th birthday of Ludwig van Beethoven. 500 times Beethoven on the Bonn Muensterplatz. Art installation by the concept artist Professor Ottmar Hoerl. Beethoven figures are waiting for their installation on the square. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Beethoven 250 yaşında 17.12.2019

Ünlü Alman besteci Beethoven'in 250. yaş günü kutlamaları sanatçının doğduğu kent olan Bonn'da başladı. Etkinlikler Almanya çapında bir yıl sürecek.

Historische Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, Notenhandschrift, As Dur Sonate Op. 26, und Portrait von Ludwig van Beethoven, 1770 -1827, ein deutscher Komponist der Wiener Klassik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Beethoven'in eserini yapay zeka tamamlıyor 08.12.2019

2020 yılında doğumunun 250'inci yıl dönümü kutlanacak olan ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven'in hayattayken tamamlayamadığı 10. Senfonisi, yapay zeka tarafından bitirilecek.

Kardeş Türküler Beethoven Orkestrası ile buluştu 17.11.2019

Türkiye'nin ünlü müzik topluluğu Kardeş Türküler ile Almanya'nın Bonn Beethoven Orkestrası müzikle köprüler kurmaya devam ediyor. Bonn'da verdikleri konserde Ulvi Cemal Erkin'in de eserleri yer aldı. DW Türkçe konser öncesinde Kardeş Türkülerle buluştu...

Public Viewing des Beethovenfests auf dem Bonner Marktplatz, 2.9.18

"Beethoven’i seviyorum. Çünkü..." 11.09.2018

Almanya’nın Bonn kentinde, her yerde varlığı hissedilen Beethoven adına düzenlenen en renkli günler başladı. Beethoven Festivali zamanı... Peki Ludwig van Beethoven neden bu kadar seviliyor?

Küresel Medya Forumu'na "konser baskını" 13.06.2018

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Küresel Medya Forumu'na katılanlar bir grup sanatçının sürpriziyle karşılaştı. Bu tarz toplantılara yaptıkları "ani müzik baskınlarıyla" bilinen Alman WDR korosunun üyeleri, bir oturum sırasında kimsenin beklemediği bir anda Beethoven'ın 9'uncu senfonisi seslendirdi. Sanatçıların bu flash mob'u büyük beğeni topladı.

Blick vom Dach des Stadthauses über die Bonner Innenstadt bis hin zum Siebengebirge. Ganz links ist das Rathaus im Bild, ganz rechts das Bonner Münster. Fotograf: Michael Sondermann Format: jpg Auflösung: 3543 x 2362 Pixel Dateigröße: 1176 KB Ort: Stadthaus, Berliner Platz 2, 53113 Bonn Datum: 27. Juni 2013 Bild herunterladen: • 23 Blick vom Stadthaus.jpg Eine Veröffentlichung zu nichtkommerziellen Zwecken ist honorarfrei möglich. Bitte geben Sie als Quelle Bundesstadt Bonn und den oben genannten Fotografen bzw. die Fotografin an. Belegexemplar bzw. Link bitte an: Bundesstadt Bonn · Presseamt · 53103 Bonn - presseamt@bonn.de

Bonn'u ziyaret etmek için 10 neden 08.11.2017

Almanya'daki Ren Nehri boyunca Bonn kentinden çok daha büyük metropoller var. Ancak hiçbiri daha önce Almanya’ya onlarca yıl başkentlik yapmadı. Müzikal bir deha da bu kentte doğdu: Beethoven 22 yıl Bonn’da yaşadı.

Rock'n Roll efsanesi hayatını kaybetti 19.03.2017

"Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Memphis", "My Ding a Ling" ve "Sweet Little Sixteen" gibi şarkılarla Rock'n Roll'un efsanesi olarak kabul edilen besteci, söz yazarı ve gitarist Chuck Berry yaşama veda etti.
Chuck Berry (b. 1926) on stage, playing guitar. 1965. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Rock ‘n’ Roll efsanesi Chuck Berry vefat etti 19.03.2017

“Roll over Beethoven”, “Sweet Little Sixteen” gibi şarkılarıyla ünlü Rock ‘n’ Roll müziğinin öncülerinden efsanevi yorumcu ve gitarist Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti.

Beethoven Ödülü Fazıl Say'ın 18.12.2016

Ünlü Türk besteci Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü 17 Aralık 2016 günü Bonn’da düzenlenen törenle aldı. Konser kapsamında Aşık Veysel anısına bestelediği "Kara Toprak" eserini seslendiren Say bu parçayı Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere adadı. Gecenin ayrıntıları Esin Özbanazı’nın haberinde.
Der türkische Pianist und Komponist Fazil Say spielt am Dienstag (24.02.2009) in der Laeiszhalle in Hamburg während einer Konzertprobe Klavier. Fazil Say und das Ensemble Resonanz präsentieren zwei der großen Klavierkonzerte von Mozart an einem Abend. Foto: Bodo Marks dpa/lno +++(c) dpa - Report+++

Fazıl Say: Türk gibi müzik yapıyorum 18.12.2016

Uluslararası Beethoven Ödülü’nü alan Fazıl Say, kültürlerarası köprü kuran bir sanatçı olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Say, DW’nin sorularını yanıtladı.
Fazil SAY,TUR,Pianist,Musiker,in der ZDF Sendung Eine grosse Nachtmusik,am 07.04.2005

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü alacak 16.12.2016

Piyanist ve besteci Fazıl Say Almanya’da Beethoven Akademisi’nin 2016 Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’ne layık görüldü. Say ödülünü bugün alacak.
ARCHIV - Der Istanbuler Komponist und Pianist Fazil Say, fotografiert am Mittwoch (03.02.2010) in Essen. Im Dortmunder Konzerthaus wird der türkische Komponist Fazil Say am kommenden Samstag im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 das WDR Sinfonieorchester Köln unter der Leitung von Howard Griffiths die «Istanbul-Sinfonie» des 40-Jährigen zur Uraufführung bringen. Foto: Bernd Thissen dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Fazıl Say'a Beethoven Ödülü 21.11.2016

2016 Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’ne Türk piyanist ve besteci Fazıl Say layık görüldü.
Deutscland, Nordrhein Westfalen, Bonn, ehemalige Hauptstadt, Regierungssitz, Beethoven, Denkmal, Beethovendenkmal, Musik, neunte Sinfonie, Komponist, Klassik, Taube, 0048, the Beethoven memorial at the city of Bonn, north rhine-westphalia, | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: picture-alliance/Bildagentur-online/Falkenstein

Devrimlerden etkilenen 8 beste 11.09.2016

İster Fransız Rus, isterse Arap devrimleri olsun... Besteciler çoğu kez devrimleri desteklemek ya da onlarla hesaplaşmak amacıyla eserler bestelemiştir. Bunlar arasında oldukça eleştirel olanlar da var.
Thema: 1. Internationaler Beethovenpreis an Aeham Ahmad. 18.12.2015, Bundeskunsthalle Bonn, Fotos von Adelheid Feilcke Aeham Ahmad mit dem Beethovenpreis. Links: Dr. Friedrich Kitschelt, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Rechts: Torsten Schreiber, künstlerischer Leiter der Wasmuth-Gesellschaft und Ko-Initiator des Beethovenpreises Copyright: DW/A. Feilcke

Yermuk Kampı'nın buruk piyanisti 28.12.2015

Suriye'deki Yermuk mülteci kampının yıkıntıları arasında piyano çalmasıyla hafızalara kazınan 27 yaşındaki piyanist Eyhem Ahmed Uluslararası Beethoven Ödülü'nün sahibi oldu. Ahmed Almanya'ya kaçışını DW'ye anlattı.
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