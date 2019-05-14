 Bayer tazminatta indirime rağmen temyize gidiyor | DÜNYA | DW | 26.07.2019

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DÜNYA

Bayer tazminatta indirime rağmen temyize gidiyor

Alman Bayer şirketinin glifosat davasında Pilliod çiftine ödemesine hükmedilen 2,2 milyar dolarlık tazminat, 86,7 milyona indirildi.

Symbolbild: Monsanto RoundUp (Reuters/B. Tessier)

Alman kimya ve ilaç devi Bayer'e, geçen yıl satın aldığı Monsanto'nun glifosat içeren Roundup adlı zirai ilacın kansere neden olduğu gerekçesi ile bir çifte ödemesi gereken iki milyar dolarlık tazminat, 86,7 milyon dolara indirildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayer, kararın doğru yöne atılmış bir adım olduğunu, ancak tazminat kararı hala kanıtlanmış bilgilere dayanmadığı için, indirime rağmen temyiz mahkemesine gideceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Alva Pilliod, daha sonra Bayer bünyesine katılan Amerikan kimya ve tohum şirketi Monsanto'nun ürettiği, yabani otların yok edilmesinde etkili olan Roundup adlı zirai ilaçtaki glifosat maddesi sebebiyle lenf bezi kanserine yakalandığını öne sürerek davacı olmuştu. Monsanto'nun Bayer tarafından satın alınmasının ardından davalı durumuna düşen Alman şirketi, çıkacak kararın binlerce benzer dava için emsal teşkil edebileceğinden, yoğun bir hukuki mücadele sürdürüyor.

Tazminatta büyük indirim

Kaliforniya Mahkemesi'nde görülen davada, geçen mayıs ayında mahkeme jürisi, Alva Pilliod'u davasında haklı görmüş ve Bayer'in Alberta ve Alva Pilliod çiftine yaklaşık 2,2 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Ancak görülen son duruşmada Hâkim Winifred Smith, tazminatın çapının ilgili anayasal çerçeveyi aştığını belirterek, ödenmesi gereken tazminatı 86,7 milyon dolara düşürdü. Hâkim Smith, Bayer avukatlarının cezanın tamamen silinmesi talebini böylece geri çevirmiş ve Bayer'in suçluluğunu teyit etmiş oldu.

Bayer'in başını ağrıtan binlerce dava

Geçen yıl yaklaşık 63 milyar dolar karşılığında Monsanto'yu satın alan Bayer, bu kararıyla otomatikman Monsanto aleyhine açılan davaları da üstlenmiş ve önemli bir riskin altına girmişti. Şimdi Pilliod çiftinin, 86,7 milyon dolarlık tazminatı kabul edip etmeyeceklerine yönelik kararı bekleniyor. Çiftin avukatı Brent Wisner, tazminat miktarı çok büyük oranda düşürülmüş olsa da, kararın "büyük bir zafer" olduğunu dile getirdi.

Bayer halihazırda ABD'de, Monsanto ürünlerinde olduğu iddia edilen kanserojen maddelerle ilgili 13 bin 400'den fazla dava ile karşı karşıya.

dpa / ET, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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