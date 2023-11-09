Barolardan "hukukun üstünlüğü" için gövde gösterisi

Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını kabul etmeyerek kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepkiler büyüyor.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) öncülüğünde, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının da bulunduğu çok sayıda meslek kuruluşu yarın Ankara'da "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşü gerçekleştirecek.

TBB'den yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasal düzeni açıkça ihlal eden kararı karşısında hukuk devletine sahip çıkıyor; tüm meslektaşlarımızı basın açıklamasına ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndan Yargıtay'a yapacağımız “Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşünde buluşmaya davet ediyoruz" denildi.

Ankara Barosundan yapılan açıklamada da Yargıtay'ın kararı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tasfiye etme girişimi" olarak nitelendirilerek "Tüm meslektaşlarımızı ellerinde Anayasa ve sırtlarında cübbeleri ile yürüyüşe davet ediyoruz" mesajı verildi.

İstanbul Barosu da "Yargı darbesinin karşısında durmak için Ankara'ya gidiyoruz" başlıklı çağrısında "Anayasa ve hukuk devletini savunma" vurgusu yaparak Ankara'daki yürüyüşe katılmak için Avrupa ve Anadolu yakasından otobüsler kaldırılacağını duyurdu.

İzmir Barosu da "Başka bir Cumhuriyet yok! Hukuk devletine yapılan bu darbeye hep beraber karşı çıkmak zorundayız" mesajı paylaşarak gece yarısı saat 01.00'de Ankara'ya yola çıkacaklarını duyurdu.

CHP de katılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de yürüyüşe milletvekilleriyle birlikte katılarak destek vereceklerini bildirdi. Özel, "Bu, anayasal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Kriz yaratan süreç

AYM, Gezi davası kapsamında cezaevinde hükümlü bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili "hak ihlali" kararı vererek serbest bırakılmasına hükmetmiş, kararı uygulanması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Ancak Mahkeme kararı uygulamak yerine muhatabının Yargıtay olduğunu öne sürerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Atalay hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olduğunu savunarak hak ihlali kararına uyulmamasına karar verdi, kararı Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi işlemlerine başlanması için TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ayrıca "Anayasa hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı" iddiasıyla hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TBB'den suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci'yi ziyaret ederek AYM kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında gereğinin yapılması için başvuruda bulunmuştu.

Görüşmelerde, AYM kararına uymayarak Anayasayı ihlal eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin,Başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve sonucunda "görevden el çekilmeye davet" işleminin uygulanması talepli dilekçe sunuldu. Aynı şekilde kararı uygulamayarak dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında da inceleme başlatılması ve tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi.

DW/BK,JD

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