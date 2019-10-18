 Barcelona′daki protestolarda tansiyon yine yükseldi | AVRUPA | DW | 27.10.2019

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AVRUPA

Barcelona'daki protestolarda tansiyon yine yükseldi

Barcelona'da yaklaşık 350 bin kişi dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili mahkeme kararını barışçıl şekilde protesto etti. Kentteki ikinci bir gösteride ise yine gerginlik yaşandı.

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İspanya'nın kuzeyindeki Barcelona kentinde cumartesi günü yaklaşık 350 bin kişi "Llibertat" (Özgürlük) sloganıyla sokaklardaydı. Barışçıl gösterilerin ardından akşam saatlerinde binlerce kişi ikinci bir protesto gösterisi için Emniyet Müdürlüğünün etrafında toplanmaya başladı. Grup, binayı koruyan güvenlik güçlerine "İşgal kuvvetleri dışarı" ve "İspanyol bayrağına hayır" sloganlarıyla, plastik bilye ve havai fişek attı. Göstericilerin taş, içecek kutuları ve şişe atmaya başlamasının ardından polis güçleri göstericileri copla dağıttı.

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İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi. (14.10.2019)

Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alınırken, aralarında birçok polisin de bulunduğu 40'tan fazla kişi yaralandı. Söz konusu ikinci gösteri için radikal Cumhuriyeti Savunma Komiteleri'nin (CDR) çağrı yaptığı açıklandı.

Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi,14 Ekim'de dokuz ayrılıkçı Katalan lidere 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı dokuz yıldan 13 yıla kadar hapis cezası vermişti. O tarihten bu yana Katalonya protesto gösterilerine ve polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çıkan olaylarda bugüne kadar 367'si sivil, 289'u polis olmak üzere en az 656 kişi yaralandı.

İspanyol polisinin verdiği bilgilere göre geçen cuma yaklaşık 525 bin kişinin katıldığı protesto gösterileri alışılmadık şiddet olaylarına sahne olmuştu. Çıkan olaylarda 83 kişi gözaltına alınmış, 22'si polis, ikisi gazeteci toplam 182 kişi yaralanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ayrılıkçılarla görüşmeyi reddediyor. Sanchez bunun için öncelikle Katalonya Bölgesel Yönetimi lideri Quim Torra'nın yaşanan son şiddet olaylarını kınaması gerektiğine dikkat çekiyor.

dpa, afp, rtre, ape / BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe 

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