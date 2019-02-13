 Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri | AVRUPA | DW | 17.02.2019

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AVRUPA

Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri

Barcelona’da yüz binlerce kişi İspanya’da yargılanan ayrılıkçı liderlerle dayanışma amacıyla sokağa çıktı. Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Spanien Demo zum Prozess gegen Katalanische Separatistenführer (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde bağımsızlık referandumu düzenledikleri için yargılanan 12 Katalan siyasetçiye destek amacıyla Barcelona'da Cumartesi günü büyük bir gösteri düzenlendi. Gösteride on binlerce kişi "Kendi kaderini tayin suç değildir" yazılı pankartın arkasında yürüdü. Gösteriye polisin verdiği rakamlara göre yaklaşık 200 bin, organizatörlerin verdiği rakama göre ise yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Geçen Salı gününden beri başkent Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanan 12 ayrılıkçı Katalan lider için uzun hapis cezaları isteniyor. Savcılık 15 aydır tutuklu olan Katalonya Özerk Bölgesi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için "isyan" ve "isyana teşvik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Junqueras savunmasında "yaptığımız hiçbir şey suç oluşturmuyor" diyerek mahkemede düşüncelerinin yargılandığını söyledi.

Referandum sonucunun belli olmasının ardından bölgenin bağımsızlığını ilan eden Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont ise Belçika'da sürgünde yaşıyor.

Spanien Demo zum Prozess gegen Katalanische Separatistenführer

Barcelona'daki gösteriye katılan 70 yaşındaki bir emekli, Reuters'e yaptığı açıklamada Katalan liderlerin uzun süredir tutuklu olmasının adil olmadığını söyledi. Tutuklu siyasilerin çocukları olduğunu belirten yaşlı kadın, "Bu adil değil, hepimiz oy kullandığımıza göre hepimiz cezaevine konmalıyız" diye konuştu.

Barcelona'daki gösteri Katalonya'daki bağımsızlık yanlılarının düzenlemeyi planladığı eylemlerden sadece biri. Katalonya bölgesel meclisinde mutlak çoğunluğa sahip olan ayrılıkçı partiler, birçok dernek ve sendikayla birlikte Perşembe günü için işçilere ayrıca genel grev çağrısında bulundu.

AFP, dpa, Rtr / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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